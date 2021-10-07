От Кличко до Верки Сердючки: благодаря кому в мире знают об Украине (инфографика)

Десятку известных украинцев замкнул президент Владимир Зеленский

По мнению большинства граждан Украины больше всего о нашей стране знают благодаря братьям Кличко, Андрею Шевченко и Руслане Лыжичко. В десятку лиц, благодаря которым об Украине слышали в мире, попал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: "Кто мы: Портрет украинцев глазами украинцев", которое проводил "Украинский институт будущего".

Так, украинцы сформировали ТОП-10 всемирно известных украинцев. На первом месте оказался Виталий Кличко — мэр Киева, чемпион по боксу по версии WBC. За него проголосовали 55% опрошенных. Следом за ним идет Владимир Кличко — чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA с 52% голосов респондентов. Замыкает тройку лидеров Андрей Шевченко — известный футболист и экс-тренер сборной Украины. Он набрал 42% голосов.

Кроме того, в списке украинцев с мировым именем оказались боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, музыканты — Джамала, Кузьма Скрябин, Верка Сердючка, а десятку замкнул президент Владимир Зеленский.

Более подробно о том, как распределились голоса украинцев — в инфографике "Телеграфа".

Благодаря кому в мире знают об Украине

Социологическое исследование было проведено среди 5000 респондентов в возрасте 18+ в пяти макрорегионах Украины: Запад, Восток, Юг, Центр и Донбасс в период с 17 июня по 1 августа 2021. Статистическая погрешность не превышает 1,41%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что электоральные настроения украинцев за последний месяц изменились — за кого они голосовали бы сейчас на президентских и парламентских выборах (данные исследования).