Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: что строго запрещено делать в великий праздник
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14 октября верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы
В четверг, 14 октября, православные люди отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день обязательно шли в церковь всей семьей — помолиться Богородице, попросить ее о благополучии. В православии Покров день является великим и непереходящим.
В народе праздник считается моментом наступления первых холодов, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню — убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму.
Говорили, какая погода будет на Покров, такой и будет вся зима.
Народные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября:
- Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.
- Нет снега – Рождество в январе тоже будет бесснежным.
- Дождь на Покров к холодной зиме. Дождь в покров хороший знак для свадьбы.
- Если праздник хорошо проведешь, муж добрый будет..
Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября:
- Чтобы мужу с женой весь год жить душа в душу — на Покров нельзя ссориться и ругаться весь день.
- Нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Строить, копать, убирать, стирать, шить запрещено.
- Нельзя занимать деньги.
- Категорически запрещено ругаться с людьми, сквернословить.
Что можно делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября:
- Желательно всей семьей пойти в храм, поставить свечи, помолиться и попросить Деву Марию о заступничестве.
- Чтобы Небеса послали хорошего жениха, в этот день девушки ставили свечу Богородице.
- Чем больше в доме будет приготовлено вкусных блюд, тем теплее и уютнее будет зимой.
Смотрите в календаре "Телеграфа", какие еще церковные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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