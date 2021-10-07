Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: что строго запрещено делать в великий праздник

14 октября верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы

В четверг, 14 октября, православные люди отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день обязательно шли в церковь всей семьей — помолиться Богородице, попросить ее о благополучии. В православии Покров день является великим и непереходящим.

В народе праздник считается моментом наступления первых холодов, поэтому люди старались завершить все сельскохозяйственные дела к этому дню — убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму.

Говорили, какая погода будет на Покров, такой и будет вся зима.

Народные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября:

Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.

Нет снега – Рождество в январе тоже будет бесснежным.

Дождь на Покров к холодной зиме. Дождь в покров хороший знак для свадьбы.

Если праздник хорошо проведешь, муж добрый будет..

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября:

Чтобы мужу с женой весь год жить душа в душу — на Покров нельзя ссориться и ругаться весь день.

Нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Строить, копать, убирать, стирать, шить запрещено.

Нельзя занимать деньги.

Категорически запрещено ругаться с людьми, сквернословить.

Что можно делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября:

Желательно всей семьей пойти в храм, поставить свечи, помолиться и попросить Деву Марию о заступничестве.

Чтобы Небеса послали хорошего жениха, в этот день девушки ставили свечу Богородице.

Чем больше в доме будет приготовлено вкусных блюд, тем теплее и уютнее будет зимой.

Смотрите в календаре "Телеграфа", какие еще церковные праздники отмечаются в октябре 2021 года.