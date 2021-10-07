Харьков переходит в "красную" зону: что это значит

"Телеграф" выяснил, что будет работать на Харьковщине в "красной" зоне, а что окажется под замком

Уже в грядущее воскресенье, 10 октября, Харьковская область, где ежедневно фиксируют более тысячи случаев инфицирования коронавирусом, может оказаться в "красной" карантинной зоне. И хотя окончательное решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности еще не приняла, соответствующий проект уже готов и регион готовят к ограничениям.

Так, согласно постановлению Кабмина, в "красной" зоне будут действовать жесткие ограничения. В частности, двери кафе, ресторанов, спортклубов и прочих общественных мест будут открыты, только если весь персонал без исключения привит от коронавируса. Посетителей будут также принимать только вакцинированных — по внутренним ковид-сертификатам.

Воспитанников детских садов и школьников с 1 по 4 класс в "онлайн" не отправят: занятия будут продолжаться, что бы не происходило. А вот учащиеся с 5 по 11 класс, а также студенты 11 октября могут перейти на дистанционное обучение.

Также под запретом будет работа:

ТРЦ, кинотеатров и театров;

непродовольственных рынков и магазинов;

бассейнов и фитнесс-центров;

массовые мероприятия.

Впрочем, свою работу в "красной" зоне не прекратят:

продовольственные магазины и рынки;

банки;

АЗС;

аптеки и ветеринарные магазины;

почтовые отделения.

Отметим, что, помимо Харьковской, в "красную" зону могут попасть еще 2 области — Запорожская и Херсонская.

Напомним, ранее об усилении карантина заявили во Львове.