Укр

Харьков переходит в "красную" зону: что это значит

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Карантин в Харькове должны ужесточить 10 октября Новость обновлена 07 октября 2021, 13:42
Карантин в Харькове должны ужесточить 10 октября

"Телеграф" выяснил, что будет работать на Харьковщине в "красной" зоне, а что окажется под замком

Уже в грядущее воскресенье, 10 октября, Харьковская область, где ежедневно фиксируют более тысячи случаев инфицирования коронавирусом, может оказаться в "красной" карантинной зоне. И хотя окончательное решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности еще не приняла, соответствующий проект уже готов и регион готовят к ограничениям. 

Так, согласно постановлению Кабмина, в "красной" зоне будут действовать жесткие ограничения. В частности, двери кафе, ресторанов, спортклубов и прочих общественных мест будут открыты, только если весь персонал без исключения привит от коронавируса. Посетителей будут также принимать только вакцинированных — по внутренним ковид-сертификатам. 

Воспитанников детских садов и школьников с 1 по 4 класс в "онлайн" не отправят: занятия будут продолжаться, что бы не происходило. А вот учащиеся с 5 по 11 класс, а также студенты 11 октября могут перейти на дистанционное обучение. 

Также под запретом будет работа:

  • ТРЦ, кинотеатров и театров;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • бассейнов и фитнесс-центров;
  • массовые мероприятия.

Впрочем, свою работу в "красной" зоне не прекратят:

  • продовольственные магазины и рынки;
  • банки;
  • АЗС;
  • аптеки и ветеринарные магазины;
  • почтовые отделения.

Отметим, что, помимо Харьковской, в "красную" зону могут попасть еще 2 области — Запорожская и Херсонская.

Напомним, ранее об усилении карантина заявили во Львове.

Теги:
#Харьков #Карантин #Красная зона #Локдаун
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