Невакцинированным харьковчанам придется несладко: какие ограничения будут в "красной" зоне

Харьковчане без ковидных сертификатов должны будут привыкнуть к ограничениям

Из-за того, что в Харьковской области уже несколько дней кряду более 1000 случаев инфицирования ковидом в сутки, 10 октября регион-антилидер войдет в "красную" зону. И если для вакцинированных людей особых изменений не произойдет, для непривитых введут множество ограничений.

О том, что будет под запретом для не имеющих внутренний ковидный сертификат людей, рассказали в Минздраве.

Так, жители "красной" зоны не смогут:

быть в общественных местах без перчаток и масок;

посещать места общественного питания — рестораны и кафе;

посещать ТРЦ и рынки;

ходить в учреждения культуры;

посещать школы и вузы (за исключением учеников 1-4 классов).

Кроме того, в "красной" зоне карантина не будет работать канатная дорога, а массовые мероприятия будут под запретом.

Что же касается ресторанов, кафе и подобных мест, они будут открыты, только если будут привиты 100% персонала.

Ранее же мы сообщали, что, невзирая на сложную эпидобстановку, в Харьковской области не закроют.

Также мы писали, что ранее об усилении карантина заявили во Львове.