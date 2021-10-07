Невакцинированным харьковчанам придется несладко: какие ограничения будут в "красной" зоне
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Харьковчане без ковидных сертификатов должны будут привыкнуть к ограничениям
Из-за того, что в Харьковской области уже несколько дней кряду более 1000 случаев инфицирования ковидом в сутки, 10 октября регион-антилидер войдет в "красную" зону. И если для вакцинированных людей особых изменений не произойдет, для непривитых введут множество ограничений.
О том, что будет под запретом для не имеющих внутренний ковидный сертификат людей, рассказали в Минздраве.
Так, жители "красной" зоны не смогут:
- быть в общественных местах без перчаток и масок;
- посещать места общественного питания — рестораны и кафе;
- посещать ТРЦ и рынки;
- ходить в учреждения культуры;
- посещать школы и вузы (за исключением учеников 1-4 классов).
Кроме того, в "красной" зоне карантина не будет работать канатная дорога, а массовые мероприятия будут под запретом.
Что же касается ресторанов, кафе и подобных мест, они будут открыты, только если будут привиты 100% персонала.
Ранее же мы сообщали, что, невзирая на сложную эпидобстановку, в Харьковской области не закроют.
Также мы писали, что ранее об усилении карантина заявили во Львове.
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