Какой праздник 8 октября: народные приметы и запреты

В народе отмечается Сергей Капустник, а в мире День яйца

В пятницу, 8 октября, православные верующие почитают память преподобного Сергия Радонежского, которого в народе прозвали Сергеем Капустником. Также свой профессиональный праздник отмечают все юристы Украины, а в мире — Международный день яйца.

Святой Сергий при рождении получил имя Варфоломей. В 23 года принял постриг и получил имя Сергий. Создал обитель, преобразованную позже в Троице-Сергиеву Лавру — крупнейший монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Сергий Радонежский прославился своим миролюбием и смирением, и всегда призывал других служителей церкви питаться только плодами своего труда, а не брать подаяния.

Сергий Радонежский

На Сергея Капустника, когда приходили первые заморозки, начинали рубить и солить капусту. На стол в этот день подавались пирожки с капустой, а первый из них было принято закапывать в том месте, где рос овощ.

На Сергея Капустника люди по обыкновению рубили капусту

Всемирный день яйца ежегодно отмечается во вторую пятницу октября. Этот необычный праздник в 1996 году инициировала Международная яичная комиссия на конференции в Вене (Австрия). Международный день яйца — это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Данный продукт является универсальным в питании, ведь его употребление может быть самым разнообразным.

Народные приметы 8 октября:

Хорошая погода в этот день – такой она будет еще в течение трех недель.

Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.

Дует южный ветер – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.

Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

Что нельзя делать 8 октября:

Нельзя в этот день злиться и ругаться.

В этот праздник запрещается отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Нежелательно поднимать найденные на земле вещи.

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