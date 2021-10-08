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Какой праздник 8 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Праздники 8 октября 2021 Новость обновлена 08 октября 2021, 06:56
Праздники 8 октября 2021

В народе отмечается Сергей Капустник, а в мире День яйца

В пятницу, 8 октября, православные верующие почитают память преподобного Сергия Радонежского, которого в народе прозвали Сергеем Капустником. Также свой профессиональный праздник отмечают все юристы Украины, а в мире — Международный день яйца.

Святой Сергий при рождении получил имя Варфоломей. В 23 года принял постриг и получил имя Сергий. Создал обитель, преобразованную позже в Троице-Сергиеву Лавру — крупнейший монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Сергий Радонежский прославился своим миролюбием и смирением, и всегда призывал других служителей церкви питаться только плодами своего труда, а не брать подаяния.

Сергий Радонежский
Сергий Радонежский

На Сергея Капустника, когда приходили первые заморозки, начинали рубить и солить капусту. На стол в этот день подавались пирожки с капустой, а первый из них было принято закапывать в том месте, где рос овощ.

На Сергея Капустника люди по обыкновению рубили капусту
На Сергея Капустника люди по обыкновению рубили капусту

Всемирный день яйца ежегодно отмечается во вторую пятницу октября. Этот необычный праздник в 1996 году инициировала Международная яичная комиссия на конференции в Вене (Австрия). Международный день яйца — это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Данный продукт является универсальным в питании, ведь его употребление может быть самым разнообразным.

Народные приметы 8 октября:

  • Хорошая погода в этот день – такой она будет еще в течение трех недель.
  • Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.
  • Дует южный ветер – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.
  • Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

Что нельзя делать 8 октября:

  • Нельзя в этот день злиться и ругаться.
  • В этот праздник запрещается отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
  • Нежелательно поднимать найденные на земле вещи.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Приметы #День юриста #Праздники #Запреты #Международный день яиц
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