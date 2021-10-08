Какой праздник 8 октября: народные приметы и запреты
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В народе отмечается Сергей Капустник, а в мире День яйца
В пятницу, 8 октября, православные верующие почитают память преподобного Сергия Радонежского, которого в народе прозвали Сергеем Капустником. Также свой профессиональный праздник отмечают все юристы Украины, а в мире — Международный день яйца.
Святой Сергий при рождении получил имя Варфоломей. В 23 года принял постриг и получил имя Сергий. Создал обитель, преобразованную позже в Троице-Сергиеву Лавру — крупнейший монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Сергий Радонежский прославился своим миролюбием и смирением, и всегда призывал других служителей церкви питаться только плодами своего труда, а не брать подаяния.
На Сергея Капустника, когда приходили первые заморозки, начинали рубить и солить капусту. На стол в этот день подавались пирожки с капустой, а первый из них было принято закапывать в том месте, где рос овощ.
Всемирный день яйца ежегодно отмечается во вторую пятницу октября. Этот необычный праздник в 1996 году инициировала Международная яичная комиссия на конференции в Вене (Австрия). Международный день яйца — это праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Данный продукт является универсальным в питании, ведь его употребление может быть самым разнообразным.
Народные приметы 8 октября:
- Хорошая погода в этот день – такой она будет еще в течение трех недель.
- Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.
- Дует южный ветер – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.
- Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
Что нельзя делать 8 октября:
- Нельзя в этот день злиться и ругаться.
- В этот праздник запрещается отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
- Нежелательно поднимать найденные на земле вещи.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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