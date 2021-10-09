Главные народные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Считалось, что в этот день землю окутывает первый снег

В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник является непереходящим, это значит, что его празднуют в один и тот же день.

Согласно преданию, жители Константинополя (сейчас Стамбул, Турция) во время вражеского нападения собрались в храме и начали молиться Богородице о спасении. После этого им явилась Дева Мария в окружении святых и накрыла их омофором. Так их никто не смог видеть и город был спасен.

На праздник Покров существуют свои запреты. Например, в этот день категорически запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, шить, стирать. Также нельзя сквернословить и ссориться, особенно со своими родственниками.

Что касается примет в этот день, то их очень много. Так, церковный праздник связан с одной из самых известных "погодных" примет. Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег.

Народные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Какая погода на Покров, такой и будет вся зима.

Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.

Если до Покрова еще не выпал снег — его не будет до самого Рождества.

Если снег еще до 14 октября упадет, зима поздно придет.

Если же снега еще нет, то в ближайшие две недели и не ждать.

Дождь на Покров к холодной зиме. Он также хороший знак для свадьбы.

Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам жизнь в браке будет счастливой.

Родившиеся 14 октября обычно доживают до глубокой старости. Им покровительствует судьба. Носить им следует алмаз.

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.