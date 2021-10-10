Украинцев ждут длинные выходные: когда будем отдыхать четыре дня подряд
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14 октября в Украине отмечается целых три праздника
В четверг, 14 октября, украинцы отмечаются сразу три важных праздника — это День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.
День защитников Украины является государственным праздником, а это значит, что граждане получат дополнительный выходной. Так как праздник выпадает на середину рабочей недели, было принято решение о переносе рабочего дня с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Таким образом, украинцы получат продленные выходные, которые будут идти четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября. При этом рабочее время в день накануне праздника, в среду, 13 октября, будет сокращено на 1 час.
Напомним, что к празднику защитников и защитниц Украины запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ". Новые рейсы будут курсировать целую неделю — с 12 по 18 октября.
Добавим, что с четверга 14 октября по воскресенье 17 октября украинские синоптики обещают сухую погоду. Но на сам Покров возможны осадки в виде дождя в северных регионах.
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