Украинцев ждут длинные выходные: когда будем отдыхать четыре дня подряд

14 октября в Украине отмечается целых три праздника

В четверг, 14 октября, украинцы отмечаются сразу три важных праздника — это День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

День защитников Украины является государственным праздником, а это значит, что граждане получат дополнительный выходной. Так как праздник выпадает на середину рабочей недели, было принято решение о переносе рабочего дня с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, украинцы получат продленные выходные, которые будут идти четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября. При этом рабочее время в день накануне праздника, в среду, 13 октября, будет сокращено на 1 час.

Когда выходные в октябре - календарь

Напомним, что к празднику защитников и защитниц Украины запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ". Новые рейсы будут курсировать целую неделю — с 12 по 18 октября.

Добавим, что с четверга 14 октября по воскресенье 17 октября украинские синоптики обещают сухую погоду. Но на сам Покров возможны осадки в виде дождя в северных регионах.