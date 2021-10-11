Фестиваль "Сила нескорених" и благословение призывников в Пирогово: программа мероприятий на День защитников Украины

В Украине готовятся отмечать большой национальный праздник

В этом году, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, а также Покров Пресвятой Богородицы. По этому случаю во многих крупных городах Украины запланировали проведение ряда мероприятий.

День защитника Украины является государственным праздником, а это значит, что украинцы получат дополнительный выходной.

Киев

Марш славы

Одним из самых массовых мероприятий в Киеве 14 октября станет "Марш славы УПА", в честь создания Украинской повстанческой армии. Мероприятие в 16-й раз пройдет в центре Киева.

Действо начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам столицы и почтят память Героев Небесной Сотни.

Благословение призывников

Праздник "Покров в Пирогове" пройдет в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. На территории музея есть старинная церковь Покровы. Она находится на территории "Закарпатье".

Мероприятие начнется возле храма в 11:45. Тут состоится праздничная литургия и освящение иконы Божьей матери. Священник даст благословение на службу призывникам, которые в этом году уходят служить в армию.

Кулеш и песни

Торжества пройдут и в музее "Мамаева слобода". Тут обещают разнообразные мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, соломоплетения, гончарства. Обещают варить казацкий кулеш в большом казане. А для гостей будут петь народные песни народный фольклорный коллектив "Божедари".

Праздник начнется в музее после обеда. Детский билет будет стоить 120 грн, взрослый – 150. Мероприятие состоится по улице Михаила Донца, 2.

Львов

На Лычаковском кладбище почтят память борцов за независимость Украины. Мероприятие начнется в 9:00.

В гарнизонном храме св. Петра и Павла в 10:30 состоится молитва за защитниками Украины.

В 13:00 жителей Львовщины приглашают приобщиться к мероприятиям, которые пройдут у Мемориала Героев Небесной сотни.

Кроме памяти, в этот день проведут ежегодную встречу ветеранов АТО/ОСС в дворике Львовской областной государственной администрации. Начало в 14:00.

Днепр

В Днепре 9 октября на территории жилого массива Игрень в Игренском балке, в районе ул. Солнечногорской состоится 5-й фестиваль "Сила нескорених". Гости из Киева, Харькова, Одессы и Днепра сделают реконструкции боев Второй мировой и войны на востоке Украины. В программе фестиваля выставка военной и ретротехники, захватывающее авиационное шоу, выступления военных оркестров, конного клуба, кинопоказы, мастер классы.

Также в Днепре на Покрова, 14 октября, состоится Марш защитников и защитниц Украины. Шествие пройдет по проспекту Дмитрия Яворницкого. Начнется от Аллеи Героев, далее через улицу Андрея Фабра, а завершится исполнением гимна Украины у большого флагштока Украины, возле музея АТО. Время проведения марша: 11:00-13:00, 14 октября.

Одесса

14 октября в 09:00 состоится возложение корзин и цветов к памятнику Т.Г. Шевченко в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. Также состоится молебен за защитников и защитниц Украины.

Для учащихся и воспитанников учреждений общего среднего и внешкольного образования города будут проведены тематические уроки, воспитательные часы о героической истории украинского народа.

В библиотеках Одессы будут оформлены выставки, посвященные Дню защитников и защитниц Украины.

Напомним, что к празднику защитников и защитниц Украины запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ". Новые рейсы будут курсировать целую неделю — с 12 по 18 октября.