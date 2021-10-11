Сертификат в барбершоп или экстремальный отдых: что подарить мужчине-коллеге на День защитника
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Здесь вы не увидите банальные идеи канцелярских наборов и кружок
В четверг, 14 октября, в Украине торжественно отмечают два национальных праздника — День защитников и защитниц, а также День украинского казачества. Традиционно поздравляют всех, кто стоит на защите нашей страны, — как мужчин, так и женщин.
В этом материале "Телеграф" подскажет, что презентовать мужчине-коллеге, чтобы подарить приятные эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.
Идеи подарков мужчине-коллеге на День защитника Украины
Что касается знакомых по работе, то здесь нужно хотя бы приблизительно ориентироваться в их увлечениях.
- Рюкзак
Поклонникам туризма можно смело дарить рюкзаки. Также можно подобрать универсальный вариант, который подойдет как для путешествий, так и для повседневного использования.
- Ремень
Качественный подарок, которым будут пользоваться в любом случае. Также подобный аксессуар может прекрасно подчеркнуть стиль мужчины.
- Поход в барбершоп
Даже если ваш коллега не бородач, стильная стрижка, сделанная мастером своего дела, позволит мужчине выглядеть идеально, а это всегда приносит крутые эмоции.
- Качественный алкоголь
Всегда беспроигрышный подарок. Но здесь нужно учитывать вкусовые предпочтения мужчины, а также то, будет ли подобный презент приемлемым для ЗОЖника.
Экстремальные подарки
- Курсы экстремального вождения
Идеальный подарок для настоящего экстремала. Но его уместно презентовать тому мужчине, который имеет водительские права и уверенно чувствует себя за рулем.
- Прыжок с парашюта
Прекрасная возможность сделать любой праздник ярким и незабываемым.
И стоит помнить, что положительные эмоции приносят больше удовольствия и запоминаются намного лучше, чем банальные подарки.
Чтобы получить еще больше ярких эмоций, можно пригласить своего коллегу на тематическое мероприятие 14 октября. С программой праздничных событий в Киеве, Львове, Днепре и Одессе на День защитника и защитниц, казачества и Покров вы можете ознакомиться в свежем материале "Телеграфа".
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