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Сертификат в барбершоп или экстремальный отдых: что подарить мужчине-коллеге на День защитника

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Идеи презентов на День защитника 14 октября Новость обновлена 11 октября 2021, 16:46
Идеи презентов на День защитника 14 октября

Здесь вы не увидите банальные идеи канцелярских наборов и кружок

В четверг, 14 октября, в Украине торжественно отмечают два национальных праздника — День защитников и защитниц, а также День украинского казачества. Традиционно поздравляют всех, кто стоит на защите нашей страны, — как мужчин, так и женщин.

В этом материале "Телеграф" подскажет, что презентовать мужчине-коллеге, чтобы подарить приятные эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

Идеи подарков мужчине-коллеге на День защитника Украины

Что касается знакомых по работе, то здесь нужно хотя бы приблизительно ориентироваться в их увлечениях.

  • Рюкзак

Поклонникам туризма можно смело дарить рюкзаки. Также можно подобрать универсальный вариант, который подойдет как для путешествий, так и для повседневного использования.

  • Ремень

Качественный подарок, которым будут пользоваться в любом случае. Также подобный аксессуар может прекрасно подчеркнуть стиль мужчины.

  • Поход в барбершоп
Визит в барбершоп – это значительно больше, чем просто стрижка
Визит в барбершоп – это значительно больше, чем просто стрижка

Даже если ваш коллега не бородач, стильная стрижка, сделанная мастером своего дела, позволит мужчине выглядеть идеально, а это всегда приносит крутые эмоции.

  • Качественный алкоголь

Всегда беспроигрышный подарок. Но здесь нужно учитывать вкусовые предпочтения мужчины, а также то, будет ли подобный презент приемлемым для ЗОЖника.

Экстремальные подарки

  • Курсы экстремального вождения

Идеальный подарок для настоящего экстремала. Но его уместно презентовать тому мужчине, который имеет водительские права и уверенно чувствует себя за рулем.

  • Прыжок с парашюта

Прекрасная возможность сделать любой праздник ярким и незабываемым.

И стоит помнить, что положительные эмоции приносят больше удовольствия и запоминаются намного лучше, чем банальные подарки.

Прыжок с парашюта - идеальный подарок-впечатление
Прыжок с парашюта - идеальный подарок-впечатление

Чтобы получить еще больше ярких эмоций, можно пригласить своего коллегу на тематическое мероприятие 14 октября. С программой праздничных событий в Киеве, Львове, Днепре и Одессе на День защитника и защитниц, казачества и Покров вы можете ознакомиться в свежем материале "Телеграфа".

Теги:
#Мужчины #Подарки #День защитников и защитниц Украины
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