День руководителя: дата, история и поздравления с праздником

Праздник был направлен на улучшение внутриофисных отношений между менеджерами и их сотрудниками, но некоторые были против

В эту субботу в мире отмечают профессиональный праздник руководителей всех уровней. День шефа, или День босса (Bossʼ Day, Bossʼs Day или Bosses Day) ежегодно приходится на 16 октября. В 2021 году праздник выпадает на выходной день. Напомним, что благодаря Дню защитников и защитниц Украины у нас получается самый длинный уикенд в октябре.

Праздник распространился по всему миру, а пришел он к нам из США. Утверждается, что в 1958 году американка из Чикаго Патриция Хароски, работавшая секретарем в компании своего отца, предложила новый праздник — День шефа, и выбрала 16 октября, которое было днем рождения ​​мужчины. Позже, в 1962 году, праздник был утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Интересно, что некоторые выступали против этой инициативы, считая ее не более чем бессмысленным праздником, а также оказывающим несправедливое давление на сотрудников, которые зарабатывают меньше, чем их боссы. Сама же Хароски считала, что молодые сотрудники иногда не понимают, какой тяжелый труд и самоотверженность вкладывают в работу их руководители, а также решают проблемы, с которыми они сталкиваются.

Чтобы там ни было, в этот день все служащие на планете поздравляют своих начальников, и желают им крепкого здоровья для исполнения своих нелегких обязанностей. "Телеграф" собрал несколько поздравительных открыток и картинок, которыми вы можете поздравить своих руководителей 16 октября.

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Открытки с Днем босса

Напомним, что 16 октября также отмечается День анестезиолога. Какие еще праздники выпадают на второй месяц осени — узнайте в материале "Телеграфа".