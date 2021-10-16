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Какой праздник 16 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Сегодня отмечается народный праздник Денис Позимний
Сегодня отмечается народный праздник Денис Позимний

Считалось, что с этого дня начинается глубокая осень

В субботу, 16 октября, православные верующие почитают память апостола от семидесяти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Также в мире отмечают День руководителя, День анестезиолога и Всемирный день продовольствия.

Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Погиб от рук язычников. Считается, что несколько его сочинений под названием "Ареопагитики" оказали большое влияние на развитие христианской философии.

В народе праздник получил название Денис Позимний. Считалось, что этот день за собой зиму тащит: приходят зимние морозы, идет первый снег, а птицы отлетают в теплые края. Теплые и ясные дни сменяются дождями и похолоданием.

На фреске - Дионисий Ареопагит
На фреске - Дионисий Ареопагит

Народные приметы 16 октября

  • Если облака темные и плывут низко, это значит, что скоро будет похолодание и снегопад.
  • Если мыши копают норы на южную сторону – зима будет холодной.
  • Родившиеся 16 октября обладают даром врачевания. Носить им следует гранат.

Что нельзя делать 16 октября

  • Не стоит 16 октября ничего приобретать. Считалось, что в этот день можно сильно прогадать.
  • Не следует в эту субботу браться за новые дела, иначе все пойдет на спад.
  • Не следует доверять незнакомцам 16 октября. Ни к чему хорошему это не приведет.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты #День Босса #День Шефа
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