Какой праздник 16 октября: народные приметы и запреты
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Считалось, что с этого дня начинается глубокая осень
В субботу, 16 октября, православные верующие почитают память апостола от семидесяти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Также в мире отмечают День руководителя, День анестезиолога и Всемирный день продовольствия.
Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Погиб от рук язычников. Считается, что несколько его сочинений под названием "Ареопагитики" оказали большое влияние на развитие христианской философии.
В народе праздник получил название Денис Позимний. Считалось, что этот день за собой зиму тащит: приходят зимние морозы, идет первый снег, а птицы отлетают в теплые края. Теплые и ясные дни сменяются дождями и похолоданием.
Народные приметы 16 октября
- Если облака темные и плывут низко, это значит, что скоро будет похолодание и снегопад.
- Если мыши копают норы на южную сторону – зима будет холодной.
- Родившиеся 16 октября обладают даром врачевания. Носить им следует гранат.
Что нельзя делать 16 октября
- Не стоит 16 октября ничего приобретать. Считалось, что в этот день можно сильно прогадать.
- Не следует в эту субботу браться за новые дела, иначе все пойдет на спад.
- Не следует доверять незнакомцам 16 октября. Ни к чему хорошему это не приведет.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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