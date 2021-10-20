"Выдвигают условия и ультиматумы": журналисты обвинили ОП в давлении и цензуре

При этом телеканал UA: Первый обвинили в отсутствии баланса мнений на одном из эфиров

Ведущая ток-шок "Обратный отсчет" на общественном вещателе "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента и "обслуживающий персонал Андрея Ермака" ставит ультиматумы журналистам и жестко контролирует присутствие представителей "Слуги народа" на эфирах.

Соответствующее сообщение журналистка опубликовала поздно вечером во вторник, 19 октября, на своей странице в Facebook.

По словам Барчук, ток-шоу "Обратный отсчет" в Офисе президента обвинили в несоблюдении журналистских стандартов, в частности в отсутствии баланса мнений на одном из эфиров. Это послужило толчком к тому, что журналистка рассказала про "жесткий контроль" в отношении походов нардепов на прямые эфиры.

"Во-первых, офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М. Подоляка в ОП. Это не новость. Хотя у меня все больше вопросов к субъектности народных депутатов, их личной позиции и достоинства и в конце принципа парламентаризма. Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах", — заявила Барчук.

Кроме того, пишет журналистка, Офис президента позволяет себе ставить требования о присутствии гостей эфирах и программах, а если этих требований не соблюдать, то "Слуги народа" просто не приходят на эфир.

В подтверждение своих слов Барчук отметила, что на прошлой неделе общественному вещателю поставили ультиматум, что на эфир по энергетической безопасности "Обратный отсчет" придут два представителя фракции "Слуга народа", однако ни один из них не был экспертом в этой области.

"Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП. В последний понедельник появился ультиматум №2: "слуги"(двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу", — добавила ведущая ток-шоу.

Такое поведение Офиса президента Мирослава Барчук воспринимает как "угрозу для свободы слова и независимой журналистики", поэтому призывает коллег не реагировать на ультиматумы и "вслух говорить о случаях давления и шантажа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка". Евгению Мецгеру не понравился вопрос, после чего он позвал охрану, которая силой вырывала у оператора камеру, а потом удалила оттуда видео интервью.

Позже журналистам программы удалось восстановить видео, подтверждающие их слова о нападении. На кадрах видно, как Евгений Мецгер приказывает сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью. После этого в Офисе президента не исключили необходимости в жестких кадровых мероприятиях.