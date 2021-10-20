Система "неотложки" перегружена: в Минздраве призывают украинцев вызывать "скорую" только в крайних случаях

Украинцев просят не вызывать скорую помощь без острой необходимости.

В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Так за минувшие сутки заболели 18 912 украинцев. Кроме того растет количество госпитализаций — 5 468 человек за 19 октября. При этом, по данным медиков, 95% попавших в больницы не были привиты.

В Минздраве отмечают, что за последнюю неделю практически ежедневно фиксируют рекордное число обращений за экстренной медицинской помощью.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщает, что среднесуточные показатели достигли 49 тыс. звонков на номер "103".

"Сухие цифры, а за ними жизнь: за последнюю неделю 4 суток из 7 было более 50 тыс. звонков по номеру "103".

Это означает, что на фоне ведущих неотложных состояний (травмы, ДТП, инфаркты, инсульты и т.д.) почти вдвое увеличилась нагрузка на систему экстренной медицинской помощи за счет пациентов с Covid-19", — написала Микитчак на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник, 20 октября.

Отмечается, что большая нагрузка на экстренную службу наблюдается во всех областях Украины. Максимально перегружены регионы Востока и Юга страны (Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области). Тенденция к стремительному росту также на Западе страны и Севере.

В связи с этим в Минздраве призвали украинцев не вызывать "скорую" без острой необходимости, а просто для осмотра или консультации. Также власти призывают украинцев вакцинироваться, так как это единственный способ облегчить ситуацию с коронавирусом.

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Справка. Следует напомнить, что с 1 января 2021 года в Украине действуют новые правила вызова скорой помощи. Так, в зависимости от состояния больного, вызовы поделили на четыре категории: критические, экстренные, не экстренные и непрофильные.

На критические вызовы медики должны выезжать немедленно и прибывать на место за 10 минут. К таким вызовам относятся случаи, когда человек не дышит, находится без сознания, у него сильное кровотечение, интоксикация или отравление.

На экстренные вызовы "скорая" должна приехать в течение 20 минут. Например, когда у человека признаки инсульта, нарушения дыхания, кровотечение.

Не экстренные вызовы — случаи, когда больной нуждается в консультации врача (высокое давление, признаки пневмонии). Ему рекомендуют обратится к семейному врачу. Медики могут приехать, если нет других более важных вызовов.

В непрофильных вызовах бригада скорой помощи к такому больному не приедет вообще. Диспетчер сам может проконсультировать больного и дать указания к дальнейшему лечению (укус клеща, высокая температура, ушибы).