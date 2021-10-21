Дни ангела по святцам в ноябре 2021: кого и когда поздравлять с именинами

Календарь именин подскажет, как назвать ребенка в последний месяц осени

Именины (Святцы, или День ангела) – это день памяти святого, имя которого было дано человеку при крещении. Каждый день церковного календаря посвящен памяти какого-либо святого, и чаще всего — не одного. Верующие говорят, что имя, полученное человеком при крещении, остается неизменным всю жизнь и сохраняется с ним после смерти, таким образом переходя с ним в вечность.

Именинники ноября-2021

1 ноября – Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Флор.

2 ноября – Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

3 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Киприан, Константин, Никандр, Николай, Пелагея, Сергей, Софроний, Федор, Юлиан, Яков.

4 ноября – Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Федор.

5 ноября – Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Евфросиния, Игнатий, Максим, Никифор, Николай, Яков.

6 ноября – Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

7 ноября – Анастасий, Матрона.

8 ноября – Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября – Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.

10 ноября – Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Нестор, Николай, Прасковья, Степан, Терентий, Феврония.

11 ноября – Авраам, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

12 ноября – Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября – Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр, Прокоп, Кузьма, Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.

15 ноября – Киприан, Константин, Марк.

16 ноября – Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

17 ноября – Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федора.

18 ноября – Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.

19 ноября – Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максим, Михаил, Никандр, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

21 ноября – Гавриил, Михаил, Павел.

22 ноября – Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

23 ноября – Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокоп, Родион, Серафим.

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24 ноября – Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.

25 ноября – Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Нил.

26 ноября – Антон, Герман, Никифор, Иван.

27 ноября – Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Федора, Филипп.

28 ноября – Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября – Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.

30 ноября – Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.

Ранее "Телеграф" писал, как будут отдыхать украинцы на рождественские и новогодние праздники.