Каким было полнолуние 20 октября: впечатляющие фото и видео с разных уголков мира

Луна в этот день выглядела не только более крупной, но и красновато-оранжевой

В среду, 20 октября, жители планеты могли наблюдать необычное явление — "Кровавую Луну" или "Луну охотника". В Украине полнолуние случилось в 17:57. По словам астрологов, в этот день нельзя было начинать новых дел, а от всего старого нужно было избавиться, чтобы привнести в свою жизнь что-то новое.

Напомним, что полнолуние наступает тогда, когда Луна обращена к Земле освещенным полушарием.

"Телеграф" собрал самые эффектные фото полной Луны не только с Украины, но и других стран за 20 октября. Так, полнолуние наблюдали в городах Украины, таких как Запорожье, Львов, Днепр, Киев, Одесса. Также в Болгарии (г. Бургас), США (Нью-Йорк, Калифорния), Франции (г. Пон-Неф).

Добавим, что следующее полнолуние произойдет 19 ноября.

Ранее "Телеграф" показывал на фото и видео, каким было "оленье" полнолуние в июле этого года.