Какой праздник 24 октября: народные приметы и запреты

В этот день начиналась канитель – так называли грязь на дорогах

В воскресенье, 24 октября, православные верующие почитают память одного из апостолов от 70-ти — святого Филиппа. В народе этот праздник прозвали "Филиппова канитель" или "Филиппов день". Также 24 октября отмечаются Международный день тещи и День ООН.

Святой происходил из Кесарии Палестинской. Во время гонения на христиан Филипп отправился в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и совершал различные чудеса, исцеляя немощных и больных. До конца своих дней святой служил епископом в Траллии Лидийской (Малая Азия).

Отмечали, что 24 октября начинается канитель, то есть обычно в этот день ожидали грязь на дорогах. На Руси старались не выезжать из дома, а завершить все дела по хозяйству дома.

Народные приметы 24 октября

Если утром идет снег, то зима будет суровой и морозной.

Снег выпал на мокрую землю и не тает — ожидай ранней и теплой весны.

Если к этому дню ещё не закончился листопад — год будет тяжелым.

Туман опускается — будет оттепель.

Что нельзя делать 24 октября

24 октября не стригли ногти, чтобы не "срезать" свое здоровье.

В этот день также не ели сладостей. Считали, что в ином случае будете в скором времени обмануты.

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