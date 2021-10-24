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Какой праздник 24 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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24 октября чтят одного из 70 апостолов Иисуса Христа
24 октября чтят одного из 70 апостолов Иисуса Христа

В этот день начиналась канитель – так называли грязь на дорогах

В воскресенье, 24 октября, православные верующие почитают память одного из апостолов от 70-ти — святого Филиппа. В народе этот праздник прозвали "Филиппова канитель" или "Филиппов день". Также 24 октября отмечаются Международный день тещи и День ООН.

Святой происходил из Кесарии Палестинской. Во время гонения на христиан Филипп отправился в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и совершал различные чудеса, исцеляя немощных и больных. До конца своих дней святой служил епископом в Траллии Лидийской (Малая Азия).

Отмечали, что 24 октября начинается канитель, то есть обычно в этот день ожидали грязь на дорогах. На Руси старались не выезжать из дома, а завершить все дела по хозяйству дома.

Народные приметы 24 октября

  • Если утром идет снег, то зима будет суровой и морозной.
  • Снег выпал на мокрую землю и не тает — ожидай ранней и теплой весны.
  • Если к этому дню ещё не закончился листопад — год будет тяжелым.
  • Туман опускается — будет оттепель.

Что нельзя делать 24 октября

  • 24 октября не стригли ногти, чтобы не "срезать" свое здоровье.
  • В этот день также не ели сладостей. Считали, что в ином случае будете в скором времени обмануты.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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