С летнего на зимнее время: когда переводим часы и как адаптироваться

В последнее октябрьское воскресенье удастся поспать на час подольше

В конце октября Украина столкнется с привычной "национальной забавой" — переходом на зимнее время. Несмотря на попытки властей отказаться от такой традиции, пока этого сделать не удалось.

Поэтому "Телеграф" напомнит, когда же украинцы окончательно скажут "прощай" лету и переключат внутренние часы на зимнее время.

Когда состоится переход?

В 2021 году время перевода стрелок "на зиму" пришлось на последнее воскресенье октября — 31 число. Так, в "крайний" выходной второго осеннего месяца нам удастся поспать на час подольше.

Напомним, что переход на зимнее время происходит в 4:00 — тогда стрелки следует перевести на час назад.

Чем вредно?

По словам главврача сети медицинских центров "Головная боль", невролога Татьяны Майковой, перевод часов непосредственно связан с функционированием наших биологических часов. Любой "сбой" по времени влияет на работу даже самых мелких клеток человеческого организма.

Лучше всего влияние перехода на зимнее (или летнее) время можно понять на примере кортизола — одного из наших гормонов. Обычно его уровень в организме повышается в 6-7 часов утра. После перевода стрелок это время изменится, что, в свою очередь, отразится на работе ряда систем органов.

"Поэтому такие нагрузки для организма являются достаточно значимыми. И не имеет значения, переводим мы стрелки на час или два. Это в любом случае вносит беспорядок в слаженную работу всех органов и систем в организме. И есть статистика, которая показывает, что в первое время после того, как мы перевели часы, растет количество практически всех заболеваний", — рассказала "Телеграфу" Майкова.

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Как справиться?

Самыми главными правилами для адаптации к новому графику жизни, по мнению врачей, является три составляющие — сон, правильное питание и снижение стрессовых нагрузок.

К слову, украинцы переводят стрелки часов уже более 40 лет. Впервые это произошло в нашей стране в 1980 году.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как переход на зимнее время сказывается на поведении детей.