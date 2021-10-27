Что нельзя делать напротив зеркала

По этому поводу есть достаточно много примет

На протяжении многих веков существует особое отношение к зеркалам. Считается, что это определенный портал в загробный мир, где могут прятаться духи, как хорошие, так и плохие. Зеркало имеет свойство впитывать у себя окружающую энергетику и считывать информацию с тех людей, которые заглядывают в него. Почему нельзя держать в доме треснувшее или разбитое зеркало — читайте в нашем материале.

Что нельзя делать у зеркала

Не смотрите в зеркало после полуночи

Еще в древности люди считали, что опасно смотреть ночью в зеркало. Верили, что в это время открывается портал в загробный мир и сущности, живущие в нижнем мире, могут подпитываться энергией человека. Тоже касается и сна напротив зеркала.

Не ругайтесь и не материтесь перед зеркалом

Весь негатив перед тем, как подходить к зеркалу, нужно отбросить. Плохие установки, проговоренные у зеркала, могут возвратиться в жизнь с многократным увеличением.

Не употребляйте пищу у зеркала

Кушая перед зеркалом, человек может "съесть" свой ум, красивую внешность и здоровье.

Не смотрите в зеркало во время болезни

Если вы находитесь не в добром здравии, духи из зеркал могут подпитываться вашей жизненной энергией и усугубить положение.

Не ставьте фотографии напротив зеркал

Эзотерики говорят, что в противном случае существа из потустороннего мира могут унести энергию того человека, который изображен на снимке.

Не показывайте детям их отображение в зеркале

Ребенок наиболее подвержен воздействию потустороннего мира, так как в это время у него еще не сформировано защитное биополе. Ребенок особенно наиболее уязвим к пяти годам.

Не вешайте зеркало напротив входной двери

Во входную дверь входит множество людей с разным настроением и неизвестными хозяевам дома намерениями. Зеркало, установленное напротив входной двери, будет забирать негативную энергетику у гостей, а отдавать — домочадцам.

Загадка зеркал в наши дни не раскрыта до сих пор. Поэтому стоит прислушаться к предложенным рекомендациям, чтобы защитить свою жизнь и здоровье.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи категорически не стоит держать в доме, чтобы не навлечь на себя и свою семью бед.