Какой праздник 28 октября: народные приметы и запреты на Ефиму Осеннего
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С каждым днем становится все холоднее
В этот четверг, 28 октября, православные верующие чтят память святого Евфимия Солунского. Также в мире отмечают День анимации.
Евфимий Солунский жил примерно в IX веке на территории Палестины. Родился в христианской семье и получил имя Никита. Рано женился, но в 18 лет, согласно историческим сведениям, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий отправился в Афон, где вместе с отшельником Иосифом соревновался в умерщвлении плоти. После смерти Иосифа, Евфимий основал монашескую общину близ Салоник (Греция).
В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой приходит и нечистые духи. Женщины, особенно ткачихи, в этот день просили Ефимия о помощи, чтобы нечистая сила не смогла испортить им работу. Считалось, что нить, спряденная в этот день, будет защищать от различных недугов.
День анимации отмечается в мире 28 октября. Это молодой праздник, который впервые отметили в 2002 году в честь 110-летия зарождения анимационной технологии. В этот день нужно поздравить тех, кто занимается созданием бестселлеров анимационного кино.
Народные приметы 28 октября
- Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится ненастье.
- Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
- Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.
- Родившиеся 28 октября обычно доживают до глубокой старости. Носить им следует амазонит.
Что нельзя делать 28 октября
- В этот день нельзя материться, негативно мыслить, обижаться.
- Говорили, что 28 октября работать не стоит, иначе любой труд в этот день не принесет желаемого результата.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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