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Какой праздник 28 октября: народные приметы и запреты на Ефиму Осеннего

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В этот день нечистая сила становиться еще опаснее
В этот день нечистая сила становиться еще опаснее

С каждым днем становится все холоднее

В этот четверг, 28 октября, православные верующие чтят память святого Евфимия Солунского. Также в мире отмечают День анимации.

Евфимий Солунский жил примерно в IX веке на территории Палестины. Родился в христианской семье и получил имя Никита. Рано женился, но в 18 лет, согласно историческим сведениям, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий отправился в Афон, где вместе с отшельником Иосифом соревновался в умерщвлении плоти. После смерти Иосифа, Евфимий основал монашескую общину близ Салоник (Греция).

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой приходит и нечистые духи. Женщины, особенно ткачихи, в этот день просили Ефимия о помощи, чтобы нечистая сила не смогла испортить им работу. Считалось, что нить, спряденная в этот день, будет защищать от различных недугов.

В возрасте 18 лет Евфимий решил посвятить себя Богу
В возрасте 18 лет Евфимий решил посвятить себя Богу

День анимации отмечается в мире 28 октября. Это молодой праздник, который впервые отметили в 2002 году в честь 110-летия зарождения анимационной технологии. В этот день нужно поздравить тех, кто занимается созданием бестселлеров анимационного кино.

International Animation Day - праздник тех, кто имеет отношение к анимации и искусству мультипликации
International Animation Day - праздник тех, кто имеет отношение к анимации и искусству мультипликации

Народные приметы 28 октября

  • Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится ненастье.
  • Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
  • Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.
  • Родившиеся 28 октября обычно доживают до глубокой старости. Носить им следует амазонит.

Что нельзя делать 28 октября

  • В этот день нельзя материться, негативно мыслить, обижаться.
  • Говорили, что 28 октября работать не стоит, иначе любой труд в этот день не принесет желаемого результата.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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