Какой праздник 28 октября: народные приметы и запреты на Ефиму Осеннего

С каждым днем становится все холоднее

В этот четверг, 28 октября, православные верующие чтят память святого Евфимия Солунского. Также в мире отмечают День анимации.

Евфимий Солунский жил примерно в IX веке на территории Палестины. Родился в христианской семье и получил имя Никита. Рано женился, но в 18 лет, согласно историческим сведениям, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий отправился в Афон, где вместе с отшельником Иосифом соревновался в умерщвлении плоти. После смерти Иосифа, Евфимий основал монашескую общину близ Салоник (Греция).

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой приходит и нечистые духи. Женщины, особенно ткачихи, в этот день просили Ефимия о помощи, чтобы нечистая сила не смогла испортить им работу. Считалось, что нить, спряденная в этот день, будет защищать от различных недугов.

В возрасте 18 лет Евфимий решил посвятить себя Богу

День анимации отмечается в мире 28 октября. Это молодой праздник, который впервые отметили в 2002 году в честь 110-летия зарождения анимационной технологии. В этот день нужно поздравить тех, кто занимается созданием бестселлеров анимационного кино.

International Animation Day - праздник тех, кто имеет отношение к анимации и искусству мультипликации

Народные приметы 28 октября

Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится ненастье.

Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.

Родившиеся 28 октября обычно доживают до глубокой старости. Носить им следует амазонит.

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Что нельзя делать 28 октября

В этот день нельзя материться, негативно мыслить, обижаться.

Говорили, что 28 октября работать не стоит, иначе любой труд в этот день не принесет желаемого результата.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".