На каких пальцах нельзя носить кольца
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4
Кольцам на протяжении многих веков приписывали магические свойства
С незапамятных времен люди верили, что присутствие того или иного украшения на любом участке тела способно раскрывать многие таланты и изъяны человека. Одно маленькое украшение способно рассказать о его статусе. Изделия из благородных металлов созданы не только для того, чтобы дарить эстетические удовольствия. Они могут также стать отражением вашей жизненной позиции, характера и индивидуальных особенностей.
Некоторые изделия могут вызывать недомогание и заболевание. И чтобы избавиться от них, достаточно просто снять их. "Телеграф" рассказывает, на каких пальцах не рекомендуется носить кольца, а на каких можно.
На каких пальцах нельзя носить кольца
- Мизинец
Нельзя носить кольцо на мизинце бизнесменам и дипломатам, так как украшение усиливает все отрицательные черты характера, что всегда мешает профессиональной деятельности.
- Безымянный палец
Категорически запрещено носить кольца на безымянном пальце свободным людям и девушкам, иначе брак окажется неудачным.
- Средний палец
Противопоказано ношения кольца на среднем пальце людям умственного труда. Это не наилучшим образом скажется на интеллектуальных способностях человека.
- Указательный палец
Украшение на этом пальце принесет много бед смелым и активным людям. Носители кольца на указательном пальце становятся замкнутыми и необщительными.
- Большой палец
Кольцо на большом пальце нельзя носить общительным людям – украшение может навредить своему владельцу и "закрыть" каналы, отвечающие за обаяние.
На каких пальцах можно носить кольца
- На указательном пальце украшения следует носить тем, кто стремится выбиться в лидеры, несмотря ни на что.
- На среднем пальце носить кольца могут сильные и волевые люди, которые стремятся изменить свою жизнь кардинально.
- Ношение кольца на безымянном пальце может стать символом успеха в обществе.
- На мизинце украшения носят творческие и общительные люди.
- На большой палец стоит надевать кольца людям смелым и волевым, тем, кто хочет усилить эти качества для достижения амбициозных целей.
Ранее "Телеграф" писал, что ни в коем случае нельзя делать у зеркала.
- Дата публикации
-
- Категория
-