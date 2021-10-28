Кольцам на протяжении многих веков приписывали магические свойства

С незапамятных времен люди верили, что присутствие того или иного украшения на любом участке тела способно раскрывать многие таланты и изъяны человека. Одно маленькое украшение способно рассказать о его статусе. Изделия из благородных металлов созданы не только для того, чтобы дарить эстетические удовольствия. Они могут также стать отражением вашей жизненной позиции, характера и индивидуальных особенностей.

Некоторые изделия могут вызывать недомогание и заболевание. И чтобы избавиться от них, достаточно просто снять их. "Телеграф" рассказывает, на каких пальцах не рекомендуется носить кольца, а на каких можно.

На каких пальцах нельзя носить кольца

Мизинец

Нельзя носить кольцо на мизинце бизнесменам и дипломатам, так как украшение усиливает все отрицательные черты характера, что всегда мешает профессиональной деятельности.

Безымянный палец

Категорически запрещено носить кольца на безымянном пальце свободным людям и девушкам, иначе брак окажется неудачным.

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Средний палец

Противопоказано ношения кольца на среднем пальце людям умственного труда. Это не наилучшим образом скажется на интеллектуальных способностях человека.

Указательный палец

Украшение на этом пальце принесет много бед смелым и активным людям. Носители кольца на указательном пальце становятся замкнутыми и необщительными.

Украшения в виде колец появились еще в древности

Большой палец

Кольцо на большом пальце нельзя носить общительным людям – украшение может навредить своему владельцу и "закрыть" каналы, отвечающие за обаяние.

На каких пальцах можно носить кольца

На указательном пальце украшения следует носить тем, кто стремится выбиться в лидеры, несмотря ни на что. На среднем пальце носить кольца могут сильные и волевые люди, которые стремятся изменить свою жизнь кардинально. Ношение кольца на безымянном пальце может стать символом успеха в обществе. На мизинце украшения носят творческие и общительные люди. На большой палец стоит надевать кольца людям смелым и волевым, тем, кто хочет усилить эти качества для достижения амбициозных целей.

Ранее "Телеграф" писал, что ни в коем случае нельзя делать у зеркала.