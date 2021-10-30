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Какой праздник 30 октября: народные приметы и запреты на Осия Колесника

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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30 октября отмечается народный праздник - День пророка Осии
30 октября отмечается народный праздник - День пророка Осии

В этот день особое внимание уделялось колесам

В субботу, 30 октября, верующие православной церкви почитают память пророка Осии, одного из 12-ти малых пророков. Также в Украине отмечают праздники — День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и Международный день карих глаз.

Согласно преданию, Осия боролся против идолопоклонства и призывал евреев обратиться к Богу. Его супругу называли распутницей, которая ушла к другому мужчине. После этого Осия еще больше стал призывать израильтян покаяться. Говорили, что святой одним из первых предсказал рождения Иисуса Христа, его смерть и воскрешения.

Колесником на Руси пророка прозвали из-за того, что в этот день обычно проверяли исправность колес. Так как по снегу телеги перемещались не очень хорошо, колеса снимали и оставляли в сараях до весны. Также колесо считалось оберегом от злых духов.

30 октября на Руси уделяли внимание колесам
30 октября на Руси уделяли внимание колесам

Народные приметы 30 октября

  • Если колесо в этот день не скрипит, то урожай, по приметам, будет хорошим.
  • Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать – быть морозу.
  • Родившиеся 30 октября находятся под защитой. Носить им следует опал.

Что нельзя делать 30 октября

  • На Руси 30 октября запрещалось мыться, поэтому в этот день в баньку идти не желательно.
  • Нельзя начинать новых дел.

С календарями церковных и государственных праздников на октябрь вы можете ознакомиться в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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