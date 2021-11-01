День всех святых: что это за праздник и кто его отмечает
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Этот праздник считается одним из главных у католиков по всему миру
День всех святых — это католический праздник, который ежегодно отмечается 1 ноября. Канун праздника называется Хэллоуином, который в 2021 году выпал на воскресенье. Также после Дня всех святых католики отмечают 2 ноября День всех усопших. В эти два дня верующие почитают память всех святых — как канонизированных, так и оставшихся неизвестными при жизни. На следующий день, католики поминают всех усопших.
История Дня всех святых
День всех святых возник тогда, когда уже не было возможности уследить за обилием святых в христианстве. Тогда и возник праздник, когда чествовали всех святых. Благодаря папе римскому Григорию IV (умер 25 января 844 год н.э.) праздник приобрел статус общего для всей католической церкви.
Имена святых и блаженных, почитаемых католической церковью, включены в Римский мартиролог (литургическая книга), который последний раз рассматривался в 2004 году. В нем содержится приблизительно 8 тысяч имен.
Традиции Дня всех святых
1 и 2 ноября у католиков и многих протестантов принято молиться и ходить на мессы, посещать могилы умерших родственников, близких людей. На местах захоронения убирают, зажигают свечи или подносят цветы.
Православные верующие День всех святых (Неделя всех святых) отмечают в первое воскресенье после Троицы, то есть в восьмое воскресенье после Пасхи.
Что нельзя делать в День всех святых
- В День всех святых нельзя оглядываться, услышав за спиной шаги, ведь это может быть дух умершего или смерть.
- Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме.
- Следует избегать любых споров и ссор, ведь они могут привести к плохим последствиям.
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