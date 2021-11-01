День всех святых: что это за праздник и кто его отмечает

Этот праздник считается одним из главных у католиков по всему миру

День всех святых — это католический праздник, который ежегодно отмечается 1 ноября. Канун праздника называется Хэллоуином, который в 2021 году выпал на воскресенье. Также после Дня всех святых католики отмечают 2 ноября День всех усопших. В эти два дня верующие почитают память всех святых — как канонизированных, так и оставшихся неизвестными при жизни. На следующий день, католики поминают всех усопших.

История Дня всех святых

День всех святых возник тогда, когда уже не было возможности уследить за обилием святых в христианстве. Тогда и возник праздник, когда чествовали всех святых. Благодаря папе римскому Григорию IV (умер 25 января 844 год н.э.) праздник приобрел статус общего для всей католической церкви.

Имена святых и блаженных, почитаемых католической церковью, включены в Римский мартиролог (литургическая книга), который последний раз рассматривался в 2004 году. В нем содержится приблизительно 8 тысяч имен.

Традиции Дня всех святых

1 и 2 ноября у католиков и многих протестантов принято молиться и ходить на мессы, посещать могилы умерших родственников, близких людей. На местах захоронения убирают, зажигают свечи или подносят цветы.

День всех святых, или День поминовения усопших проводят во Франции

Православные верующие День всех святых (Неделя всех святых) отмечают в первое воскресенье после Троицы, то есть в восьмое воскресенье после Пасхи.

Что нельзя делать в День всех святых

В День всех святых нельзя оглядываться, услышав за спиной шаги, ведь это может быть дух умершего или смерть.

Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме.

Следует избегать любых споров и ссор, ведь они могут привести к плохим последствиям.

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