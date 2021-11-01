Укр

"Ку-клукс-клан" и "зиги" в Киеве: перформанс на Хэллоуин взбудоражил российские СМИ (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Украинцы нарядились в такие костюмы в вечер Хэллоуина Новость обновлена 01 ноября 2021, 14:44
Украинцы нарядились в такие костюмы в вечер Хэллоуина

Россияне заявили о расизме в Украине, видео стали вирусными

В воскресенье, 31 октября, в Киеве, отмечая Хэллоуин, несколько украинцев нарядились в костюмы Ку-клукс-клана и прошлись по центру города. И хоть столица Украины в тот вечер "кишила" прочей "нечистью" — вампирами, зомби и всевозможными монстрами — видео с "ку-клукс-клановцами" стало вирусным в России и облетело СМИ с громкими заголовками о расизме в нашей стране. 

Известно, что акция в Киеве — это костюмированный пранк: люди в белых костюмах держали в руках плакаты "Да, мы расисты", "Ку-клукс-клан вернулся" и "Белая сила", а также в шутку фотографировались с чернокожими ребятами. Однако в РФ это подали под другим углом.

Ку-клукс-клан в Киеве
Ку-клукс-клан в Киеве

Впрочем, в РФ пишут, что украинские "расисты" фотографировались на Крещатике с "зигами" и напоминают о происхождении Ку-клукс-клана. Дескать, это ультраправая расистская организация в США, отстаивающая идеи превосходства белых после Гражданской войны 1861–1865 годов.

Напомним, россияне утверждают, что Украина постоянно нарушает "Минские договоренности" и стягивает войска к границам.

Теги:
#Россия #Реакция #Ку-клукс-клан #Хэллоуин
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