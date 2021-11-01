Что нельзя делать на ночь и перед сном: приметы

В вечернее время нельзя ссориться и стричь ногти

Закат всегда считался особым временем суток. Мистическим и пугающим. В это время происходит немало необъяснимых явлений, которые часто незаметны обычному человеку. Считается, что ночью нечистой силе проще попасть в наш мир, поэтому в темное время суток стоит быть осторожнее не только с зеркалами.

"Телеграф" перечисляет народные приметы и запреты предков, которые бережно передавались из поколения в поколение.

Что нельзя делать вечером и ночью

Выносить мусор после заката. Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие.

Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие. Открывать двери после полуночи нежданным гостям. Стук после полуночи предвещает опасность. Если окажется, что незнакомец просто ошибся дверью, то это предвещает проблемы с законом в будущем.

Стук после полуночи предвещает опасность. Если окажется, что незнакомец просто ошибся дверью, то это предвещает проблемы с законом в будущем. Оставлять на ночь немытую посуду и неубранный стол. В противном случае, так вы можете навлечь несчастья в дом.

В противном случае, так вы можете навлечь несчастья в дом. Смотреть в зеркало ночью. Зеркала, которые считаются порталом между миром живых и миром мертвых, несут особую энергетику в темное время суток. Ночью защита человека от темных сил пропадает, и он становиться беззащитным перед лицом опасных проделок духов.

Читайте также: Категория Общество Почему в доме нельзя держать треснувшее зеркало Во многих мировых культурах к использованию зеркал относятся с осторожностью

Ссориться, материться, выяснять отношения с близкими людьми. Если пренебречь этим пунктом, можно лишить себя здоровья себя на долгое время.

Если пренебречь этим пунктом, можно лишить себя здоровья себя на долгое время. Оставлять острые предметы (ножи, ножницы, иголки) на столе . Такие вещи могут оскорбить или поранить домового. Если это случится, то вскоре кто-то из домочадцев серьезно заболеет. Запрет также касается стрижек волос и ногтей, занятий рукоделием, шитья.

(ножи, ножницы, иголки) . Такие вещи могут оскорбить или поранить домового. Если это случится, то вскоре кто-то из домочадцев серьезно заболеет. Запрет также касается стрижек волос и ногтей, занятий рукоделием, шитья. Давать и брать взаймы. Таким образом вы можете забрать проблемы человека, который обратился за помощью, или отдать свою удачу.

Ранее "Телеграф" писал, на каких пальцах категорически запрещено носить кольца, чтобы характер и судьба человека не портились.