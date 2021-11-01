Укр

Что нельзя делать на ночь и перед сном: приметы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Эти предостережения могут уберечь от беды Новость обновлена 01 ноября 2021, 19:46
Эти предостережения могут уберечь от беды

В вечернее время нельзя ссориться и стричь ногти

Закат всегда считался особым временем суток. Мистическим и пугающим. В это время происходит немало необъяснимых явлений, которые часто незаметны обычному человеку. Считается, что ночью нечистой силе проще попасть в наш мир, поэтому в темное время суток стоит быть осторожнее не только с зеркалами.

"Телеграф" перечисляет народные приметы и запреты предков, которые бережно передавались из поколения в поколение.

Что нельзя делать вечером и ночью

  • Выносить мусор после заката. Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие.
  • Открывать двери после полуночи нежданным гостям. Стук после полуночи предвещает опасность. Если окажется, что незнакомец просто ошибся дверью, то это предвещает проблемы с законом в будущем.
  • Оставлять на ночь немытую посуду и неубранный стол. В противном случае, так вы можете навлечь несчастья в дом.
  • Смотреть в зеркало ночью. Зеркала, которые считаются порталом между миром живых и миром мертвых, несут особую энергетику в темное время суток. Ночью защита человека от темных сил пропадает, и он становиться беззащитным перед лицом опасных проделок духов.
  • Ссориться, материться, выяснять отношения с близкими людьми. Если пренебречь этим пунктом, можно лишить себя здоровья себя на долгое время.
  • Оставлять острые предметы (ножи, ножницы, иголки) на столе. Такие вещи могут оскорбить или поранить домового. Если это случится, то вскоре кто-то из домочадцев серьезно заболеет. Запрет также касается стрижек волос и ногтей, занятий рукоделием, шитья.
  • Давать и брать взаймы. Таким образом вы можете забрать проблемы человека, который обратился за помощью, или отдать свою удачу.

Ранее "Телеграф" писал, на каких пальцах категорически запрещено носить кольца, чтобы характер и судьба человека не портились.

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#Приметы #Запреты
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