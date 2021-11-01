Что нельзя делать на ночь и перед сном: приметы
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В вечернее время нельзя ссориться и стричь ногти
Закат всегда считался особым временем суток. Мистическим и пугающим. В это время происходит немало необъяснимых явлений, которые часто незаметны обычному человеку. Считается, что ночью нечистой силе проще попасть в наш мир, поэтому в темное время суток стоит быть осторожнее не только с зеркалами.
"Телеграф" перечисляет народные приметы и запреты предков, которые бережно передавались из поколения в поколение.
Что нельзя делать вечером и ночью
- Выносить мусор после заката. Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие.
- Открывать двери после полуночи нежданным гостям. Стук после полуночи предвещает опасность. Если окажется, что незнакомец просто ошибся дверью, то это предвещает проблемы с законом в будущем.
- Оставлять на ночь немытую посуду и неубранный стол. В противном случае, так вы можете навлечь несчастья в дом.
- Смотреть в зеркало ночью. Зеркала, которые считаются порталом между миром живых и миром мертвых, несут особую энергетику в темное время суток. Ночью защита человека от темных сил пропадает, и он становиться беззащитным перед лицом опасных проделок духов.
- Ссориться, материться, выяснять отношения с близкими людьми. Если пренебречь этим пунктом, можно лишить себя здоровья себя на долгое время.
- Оставлять острые предметы (ножи, ножницы, иголки) на столе. Такие вещи могут оскорбить или поранить домового. Если это случится, то вскоре кто-то из домочадцев серьезно заболеет. Запрет также касается стрижек волос и ногтей, занятий рукоделием, шитья.
- Давать и брать взаймы. Таким образом вы можете забрать проблемы человека, который обратился за помощью, или отдать свою удачу.
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