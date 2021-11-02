“Боже, спаси и сохрани": украинцы отреагировали на возможный второй срок Зеленского (фото)

Некоторые пользователи предполагают, что за президента вступились боты

Не успел спикер парламента Руслан Стефанчук рассказать, почему Владимир Зеленский может попробовать баллотироваться в президенты еще раз, как пользователи сети уже отреагировали на это высказывание.

"Телеграф" исследовал реакцию украинцев в Facebook — под новостью в официальной группе издания.

Как оказалось, тех, кто всецело разделял бы идею еще одного срока Зеленского, не так уж и много. Скорее — наоборот. Однако такие люди есть, и они считают, что политик должен сам определиться: нужно ли ему еще пять лет возглавлять эту страну.

Интересен и тот момент, что часть из комментаторов, "вступившихся" за Владимира Зеленского, не имеют на своих страничках аватарок. Да и их изложение видения будущего слишком похоже, что заставляет подозревать вероятную работу "ботов".

Это же подмечают и другие юзеры.

Кому-то кажется, что в комментариях появились боты

Однако вернемся к реакциям на новость. Большинство из комментаторов категорически против того, чтобы Зеленский занимал должность главы государства еще "пятилетку". Некоторые и вовсе говорят о том, что не понимают, как "добыть первый срок".

Разумеется, аргументированных ответов под публикацией почти нет — все просто эмоционально высказывают свою точку зрения. Но те, кто пытается излагать факты, зачастую возмущен непрофессиональностью команды нынешнего президента и его самого.

Такие взгляды не выглядят слишком странно на фоне последних рейтингов власти. Как уже сообщал "Телеграф", на днях Владимир Зеленский впервые обогнал своего прямого конкурента Петра Порошенка среди политиков, которым высказывают наибольшее недоверие.