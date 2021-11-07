Какие вещи нельзя держать в кошельке, чтобы не "спугнуть деньги"

Такие вещи, как мусор или иконы только отталкивают деньги и удачу

С первого появления кошелька на нашей планете маги, колдуны и экстрасенсы, а также простые люди связывают с ним множество поверий, а также свои надежды на улучшение финансового положения. Тоже можно сказать и про обычные растения, которые способны притягивать деньги в дом как магнитом.

Мы привыкли хранить в кошельке не только деньги, но и многие другие важные и не очень вещи. Однако не все из них безопасно носить с собой, иначе можно попасть в передрягу. Вот пять вещей, которые не стоит хранить в кошельке.

Какие вещи запрещено держать в кошельке вместе с деньгами

Банковские карты. С практической точки зрения, потеря или кража кошелька всегда оборачивается большой головной болью, так как восстановление всех карт может занять уйму времени и стать причиной временных трудностей с деньгами. Кроме этого, энергетика карт может нести дисгармонию, особенно если это кредитки. Задолженности по карте могут стать причиной оттока финансов. Мусор. Чеки, билеты, фантики засоряют кошелек и влияют на денежную энергетику не лучшим образом. Беспорядок в кошельке всегда ведет к неприятностям с финансами. Людям, которые пренебрегают этим моментом, часто не везет. Фотографии. Хранить фотографии близких людей в кошельке категорически запрещено по причине того, что купюры и монеты проходят через руки множества людей с недобрыми намерениями. Их энергетика несет в себе опасность, что может негативно сказаться как на финансовом положении человека, изображенного на снимке, так и на его здоровье. Иконы. Как показывает практика, хранение икон в кошельке не уберегает от кражи денег или их оттока. Верующим достаточно обращаться к Высшим силам с помощью молитвы или ношения освященного крестика. Ключи. Не стоит хранить ключи в кошельке, если не хотите устроить воришкам самый лучший день на свете. Кроме того, на ключи нередко приводят порчи, тем самым обрекая их владельца на жизненные трудности. Также стоит учитывать, что денежная энергетика может вступать конфликт с энергетикой ключей, что не наилучшим образом скажется на их владельце.

Ранее "Телеграф" писал, в каком месте в доме нужно хранить деньги, чтобы они приумножались.