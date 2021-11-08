Какие вещи строго запрещено покупать в секонд-хенде: принесут несчастье

Чужие вещи, в большинстве случаев, приносят только несчастья

Красивая новая одежда придает человеку уверенность в себе и укрепляет ее энергетику, а вот одежда "с чужого плеча", напротив, способна разрушить биополе и привести к массе проблем и неприятностей. Когда примеряете чужую одежду, вы примеряете чужую жизнь, поскольку все окружающие нас предметы накапливают энергию своих владельцев. Если эти предметы окажутся в руках следующего хозяина, это может привести к несчастью.

"Телеграф" рассказывает, которые купленные в секонд-хенде вещи способны привлечь к вам несчастье.

Какие 5 вещей ни в коем случае нельзя покупать в секонд-хендах

Зеркало

Зеркала, как отмечают эзотерики, впитывают негативную энергетику человека, который в него смотрит, и служит порталом между нашим миром и потусторонним. Старые зеркала домой приносить категорически нельзя, а разбитые необходимо выбрасывать.

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Часы

Часы хранят память своих предыдущих владельцев. Одевать чужие часы все равно, что жить не своей жизнью. И не факт, что эта та жизнь пойдет вам на пользу.

Драгоценности

Красивы, злопамятны и мстительны. Их нельзя носить не только новому владельцу, но и тем, кто просто взял поносить. Снять негатив из украшений, будь они из металла или дерева, отмечают эзотерики, очень сложно.

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Куклы

Притягивают самые ужасающие несчастья в дом. Над куклами делают заговоры, порчи. Поверье о том, что данные вещи несут одно горе, очень древнее.

Одежда, которая "подавляет"

Если вещь не сразу "садится" на вас, где-то давит или колется — лучше оставить ее на месте. Такая одежда будет к вам недружелюбна. Совет: чтобы убрать негатив из вещи, купленной в секонд-хенде, промокните ее в соленой воде, а потом постирайте.

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