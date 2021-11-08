Новые возможности в 2022 году: какие знаки Зодиака сменят работу в год Черного Тигра

Овнам, Девам и Ракам в следующем году следует уделить внимание рабочей сфере

Год Черного (Синего) Водяного Тигра принесет с собой много возможностей для продвижения по карьерной лестнице. Изменения неизбежны, и некоторые не только займут более высокие должности, но также покинут неперспективные места, или более того — сменят профессию. Представителей некоторых знаков Зодиака могут ожидать как трудности, так и жизненные подъемы.

Овен

Овны, которые находятся в поиске нового места работы, найдут его во второй половине 2022 года. Нужно только запастить терпением. Разошлите резюме и ждите приглашения на собеседование, которое может изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Дева

Девам не стоит бояться брать на себя обязательства. Благодаря упорству в самом начале 2022 года люди этого знака Зодиака обеспечат себе лучшую позицию в своей сфере, а также найдут новые источники дохода. Тем, кому не нравится его сегодняшнее положение, стоит искать выгодные предложения с наступлением весны.

Рак

Ракам работу лучше искать после апреля. А тем, кто не планирует покидать свой "пост", улучшит отношения с коллегами и начальством, которое предоставит новые карьерные перспективы в 2022 году.

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