Каждый третий день в 2022 году - выходной: список праздников и нерабочих дней
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 66
Для людей с обычной пятидневной рабочей неделей общее количество выходных составит 116 дней
В 2022 году украинцев традиционно ждет немало государственных и религиозных праздников, которые принесут с собой также дополнительные выходные дни. Всего в следующем году ожидается 11 торжественных событий и целых 116 выходных дней. Больше выходных (12 дней) будет в январе 2022 года. На один меньше (по 11) – в мае и октябре.
Два праздника будет с четырехдневными выходными – 8 марта и 28 июня (День Конституции).
Какие дни в 2022 году будут праздничными
- 1 января – Новый год 2022 (выпадает на субботу);
- 3 января – перенесен выходной за Новый год (понедельник);
- 7 января – великий праздник Рождество Христово (пятница);
- 7 марта – дополнительный выходной в связи с праздником 8 Марта (понедельник);
- 8 марта – Международный женский день (в 2022 году – это вторник);
- 24 апреля – Пасха;
- 25 апреля – выходной в связи с празднованием Пасхи Господней;
- 1 мая – День труда (в 2022 году – это воскресенье);
- 2 мая – дополнительный выходной в связи с Днем труда;
- 9 мая – День Победы (понедельник);
- 12 июня – Троица 2022;
- 13 июня – дополнительный выходной в связи с празднованием Троицы;
- 27 июня – дополнительный выходной ко Дню Конституции Украины;
- 28 июня – большой государственный праздник День Конcтитуции Украины (вторник);
- 24 августа – самый большой государственный праздник День Независимости Украины (выпадает на среду);
- 14 октября – День защитника Украины (в 2022 году выпадает на пятницу);
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – дополнительный выходной в связи с празднованием Рождества (понедельник).
Ранее "Телеграф" писал о Новом годе-2022: год какого животного по восточному гороскопу, и в чем его встречать.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-