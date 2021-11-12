Укр

Каждый третий день в 2022 году - выходной: список праздников и нерабочих дней

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Украинцев ожидает большое количество праздничных дней Новость обновлена 12 ноября 2021, 12:23
Украинцев ожидает большое количество праздничных дней

Для людей с обычной пятидневной рабочей неделей общее количество выходных составит 116 дней

В 2022 году украинцев традиционно ждет немало государственных и религиозных праздников, которые принесут с собой также дополнительные выходные дни. Всего в следующем году ожидается 11 торжественных событий и целых 116 выходных дней. Больше выходных (12 дней) будет в январе 2022 года. На один меньше (по 11) – в мае и октябре.

Два праздника будет с четырехдневными выходными – 8 марта и 28 июня (День Конституции).

Какие дни в 2022 году будут праздничными

  • 1 января – Новый год 2022 (выпадает на субботу);
  • 3 января – перенесен выходной за Новый год (понедельник);
  • 7 января – великий праздник Рождество Христово (пятница);
  • 7 марта – дополнительный выходной в связи с праздником 8 Марта (понедельник);
  • 8 марта – Международный женский день (в 2022 году – это вторник);
  • 24 апреля – Пасха;
  • 25 апреля – выходной в связи с празднованием Пасхи Господней;
  • 1 мая – День труда (в 2022 году – это воскресенье);
  • 2 мая – дополнительный выходной в связи с Днем труда;
  • 9 мая – День Победы (понедельник);
  • 12 июня – Троица 2022;
  • 13 июня – дополнительный выходной в связи с празднованием Троицы;
  • 27 июня – дополнительный выходной ко Дню Конституции Украины;
  • 28 июня – большой государственный праздник День Конcтитуции Украины (вторник);
  • 24 августа – самый большой государственный праздник День Независимости Украины (выпадает на среду);
  • 14 октября – День защитника Украины (в 2022 году выпадает на пятницу);
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 26 декабря – дополнительный выходной в связи с празднованием Рождества (понедельник).

Ранее "Телеграф" писал о Новом годе-2022: год какого животного по восточному гороскопу, и в чем его встречать.

Теги:
#Праздники #Выходные #календари
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