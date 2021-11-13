Укр

4 знакам Зодиака год Черного Тигра принесет приятные неожиданности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Наступающий год Водяного Тигра будет щедр на приятные сюрпризы Новость обновлена 13 ноября 2021, 12:29
Наступающий год Водяного Тигра будет щедр на приятные сюрпризы

Для представителей 4 знаков Зодиака следующий год окажется удачным

Богатство, семейное благополучие, покорение новых карьерных вершин — все это обещает наступающий 2022 год — год Черного (Голубого) Водяного Тигра.

Астрологи обещают приятные сюрпризы четырем знакам Зодиака — Скорпионам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам, пишет MK.RU.

Скорпион

Скорпионам очень повезет в деловой и финансовой сферах. Стоит ожидать получение большего дохода от результатов своего труда. Также возможен переезд или смена места работы. Эти перемены станут успешными.

Стрелец

Отличное время для вложения денег, приобретения или продажи недвижимости. Стрельцы смогут позволить себе лишние траты, так как год Водяного Тигра обещает увеличение доходов.

Козерог

Стабильный доход гарантирован в 2022 году. Много интересных предложений поступит в деловой сфере, а также наступает идеальное время для любовных дел.

Рыбы

Рыбы станут счастливчиками наступающего года. Ночные светила и планеты помогут с важными проектами, а также в вопросах любовных. Кроме этого, удача будет благоволить тем, кто решится на смену места жительства или работы. Такие перемены приведут только к лучшему.

Ранее "Телеграф" писал, в каком наряде лучше встретить год Черного Водяного Тигра, чтобы задобрить зодиакальное животное.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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