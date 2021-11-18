Укр

Каким знакам Зодиака будет помогать ангел-хранитель до конца 2021 года

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Этим трем знакам Зодиака будет сопутствовать успех в любых начинаниях Новость обновлена 18 ноября 2021, 14:19
Этим трем знакам Зодиака будет сопутствовать успех в любых начинаниях

Овнам, Стрельцам и Девам стоит сделать шаг на пути к собственному счастью

Всем известно, что у каждого человека есть ангел-хранитель соответствующий его имени, но оказывается не только.

Если один покровитель человека не в силах справиться с проблемой, на помощь всегда придет еще один Ангел-хранитель — по знаку Зодиака, пишет Ukr.Media. Именно трем представителям знаков Зодиака будет сопутствовать поддержка свыше.

Овен

Астрологи советуют людям этого знака не бояться выходить из зоны комфорта. Своим бездействием Овны могут расстраивать своих ангелов-хранителей, которые могут перестать им помогать. Для того, чтобы в декабре 2021 года успех сопутствовал Овнам, нужно пробовать что-то новое, того, что они боялись делать раньше. Задуманное высшие силы помогут осуществить как нельзя лучше.

Дева

Девам стоит перестать фокусироваться на своих недостатках. Лучше поменьше копаться в себе и побольше использовать интеллектуальные способности, чтобы развить свою интуицию. Ангелы-хранители предоставят множество возможностей, чтобы проявить себя и свои силы. Только так Девы смогут завоевать доверие высших сил, стать любимцем удачи и укрепить шестое чувство.

Стрелец

Людям данного знака Зодиака нужно помнить, что убежать от себя невозможно. Стрельцам предстоит преодолевать свои страхи и тревоги, но с помощью высших сил им удастся выйти на новый уровень. Пора двигаться вперед, используя внутренние силы и свой потенциал.

Ранее "Телеграф" писал, представителям каких знаков Зодиака будет везти с деньгами в год Черного (Голубого) Водяного Тигра-2022.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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