Особое время, когда мысли материализуются: что стоит сделать в полнолуние 19 ноября

С самого утра необходимо настроиться на мирный лад и закрепить в своих мыслях желаемое будущее

В пятницу, 19 ноября, состоится особое астрономическое событие — лунное частичное затмение (10:57 по Киеву) совпадет с другим интересным космическим явлением — последним осенним полнолунием (11:02 по Киеву). Также в этот день начинается коридор затмений, который завершится 4 декабря в 9:43 по киевскому времени полным солнечным затмением.

Как отмечает у себя на странице в Инстаграме астролог Ирина Булгакова, с самого утра 19 ноября до самого вечера включается особое время, когда наши мысли и наши слова творят свою Вселенную, материализуются в реальный мир.

Что обязательно нужно сделать в полнолуние 19 ноября

раздать долги;

разобрать свои полочки, шкафчики, гардеробщики, сумочки;

в спокойном состоянии переосмыслить свои отношения в партнерстве, в бизнесе;

провести медитацию, духовную практику;

сгармонизировать свои мысли и мечты;

запустить во Вселенную образ желаемого из далёкого будущего.

Кроме этого, астролог рекомендует в этот день отказаться от искушений, вредных привычек. "Победить в себе Духа плоти, который делает человека ленивым, податливым, поддающимся любым соблазнам", — пишет эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, как провести, следующий после затмения день, 20 ноября.