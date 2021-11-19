Берегите кошельки: женщины по знаку Зодиака, которые не умеют экономить деньги
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Некоторые отказываются от импульсивных покупок, другие же идут на поводу и своих эмоций
Чтобы чувствовать себя финансово обеспеченным, важно не только уметь зарабатывать деньги, но и разумно распоряжаться ими. Астрологи считают, что есть знаки Зодиака, представители которых к деньгам относятся недостаточно ответственно.
Особенно сильно это свойственно представительницам прекрасного пола, пишет Ukr.Media. Ознакомимся с двумя наиболее яркими расточительницами согласно Зодиаку.
Близнецы
Для Близнецов очень важно веселье, радость и развлечения. Они готовы отдать какие-либо деньги за то, что может принести им новые впечатления. Их дом завален не только кучей модных аксессуаров, но также фотографиями со всевозможных заграничных поездок. Экономить женщины-Близнецы не хотят, но стоит отметить, что это тот знак Зодиака, который всегда при деньгах.
Лев
Эти яркие женщины просто не умеют откладывать деньги на "черный день", даже если это просто жизненно необходимо. Львы не скупятся на атрибуты роскошной и красивой жизни. Они ценят комфорт, который всегда стараются достичь самостоятельно. Иногда женщины-Львы с легкой душой спускают огромные деньги только для того, чтобы похвастаться перед знакомыми обновкой. В итоге, этот знак Зодиака часто остается на мели.
Ранее "Телеграф" писал, представителям каких знаков Зодиака стоит готовиться к финансовому буму в год Черного Тигра-2022.
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