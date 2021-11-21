Планеты будут помогать "изо всех сил": что принесет с собой последняя неделя ноября

Эта неделя может стать одной из самых продуктивных в ноябре

Несмотря на период между затмениями, который стартовал вместе с полнолунием 19 ноября и завершится 4 декабря, проблемы, возникшие в прошлом, могут получить приемлемое решение.

Об этом рассказала астролог Елена Теплякова у себя в Инстаграме.

Благоприятный аспект Меркурия с Плутоном, в компании с Нептуном будет нам "изо всех сил" помогать. Особенно, если мы возьмём на вооружение интуицию и богатый жизненный опыт, отмечает эксперт. Если опыта не хватает, постарайтесь прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит рядом с вами.

Это продуктивное время для решения трудных задач и старых проблем. Период способствует восстановлению утраченных позиций в деловых контактах или в коллективе. Удачное время для серьезных переговоров, уточнения условия контрактов. Вместе с тем, обстоятельства этих дней могут склонять к тайным действиям, шагам, которые нельзя афишировать. Но при этом важно не скатиться до интриг и обмана. Старайтесь действовать тонко и осторожно, чтобы неверный шаг или лишнее слово не разрушило ваши планы.

Тенденция последних дней ноября и начала декабря склоняет к необходимости получения новых знаний. Учеба, повышение квалификации, новые практики личностного роста — все сейчас будет эффективным и успешным. Благоприятное время для работы с серьезными задачами, требующие логического мышления.

Постарайтесь прислушиваться к мнению тех, кто старше и опытнее. Совет или мнение этих людей может помочь или дать важный ориентир.

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака будут активно помогать высшие силы до конца этого года.