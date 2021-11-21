Укр

Планеты будут помогать "изо всех сил": что принесет с собой последняя неделя ноября

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Астролог Елена Теплякова рассказала о возможностях и запретах в период с 22 по 28 ноября Новость обновлена 21 ноября 2021, 18:38
Астролог Елена Теплякова рассказала о возможностях и запретах в период с 22 по 28 ноября

Эта неделя может стать одной из самых продуктивных в ноябре

Несмотря на период между затмениями, который стартовал вместе с полнолунием 19 ноября и завершится 4 декабря, проблемы, возникшие в прошлом, могут получить приемлемое решение.

Об этом рассказала астролог Елена Теплякова у себя в Инстаграме.

Благоприятный аспект Меркурия с Плутоном, в компании с Нептуном будет нам "изо всех сил" помогать. Особенно, если мы возьмём на вооружение интуицию и богатый жизненный опыт, отмечает эксперт. Если опыта не хватает, постарайтесь прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит рядом с вами.

Это продуктивное время для решения трудных задач и старых проблем. Период способствует восстановлению утраченных позиций в деловых контактах или в коллективе. Удачное время для серьезных переговоров, уточнения условия контрактов. Вместе с тем, обстоятельства этих дней могут склонять к тайным действиям, шагам, которые нельзя афишировать. Но при этом важно не скатиться до интриг и обмана. Старайтесь действовать тонко и осторожно, чтобы неверный шаг или лишнее слово не разрушило ваши планы.

Тенденция последних дней ноября и начала декабря склоняет к необходимости получения новых знаний. Учеба, повышение квалификации, новые практики личностного роста — все сейчас будет эффективным и успешным. Благоприятное время для работы с серьезными задачами, требующие логического мышления.

Постарайтесь прислушиваться к мнению тех, кто старше и опытнее. Совет или мнение этих людей может помочь или дать важный ориентир.

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака будут активно помогать высшие силы до конца этого года.

Теги:
#Гороскоп #Астрология #Астропрогноз
Отследить перемещения мигрантов удалось с помощью дрона
Новости Европы
Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Отследить перемещения мигрантов удалось с помощью дрона
Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео
Дата публикации
Категория
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
Как отмечают День достоинства и свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
Акция в Харькове
В центре Харькова прозвучал хит "Батько наш Бандера" (видео)
Дата публикации
Категория
Танцор и телеведущий Влад Яма
Недавно мне делали ультразвуковую диагностику сердца в прямом эфире, – Влад Яма
Дата публикации
Категория
Войска РФ
Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину