Укр

В Полтаве вблизи школы обнаружили труп бабушки: что известно

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Труп пенсионерки, которая выпрыгнула из окна многоэтажки Новость обновлена 24 ноября 2021, 18:09
Труп пенсионерки, которая выпрыгнула из окна многоэтажки

Погибшая проживала в одной из квартир дома, где произошел несчастный случай

В Полтаве на улице Кондратюка пожилая женщина выпала из окна многоэтажного дома. Пенсионерка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью и погибла мгновенно.

Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Предварительно известно, что информация о трупе пожилой женщины, предположительно выпавшей из окна, поступила на спецлинию полиции около 12 часов от местных жителей.

По прибытию на место следственная группа выяснила, что трагически погибшая, 1942 года рождения, проживала в одной из квартир дома, где произошел несчастный случай.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии в рамках уголовного производства.

Сведения о факте смерти пенсионерки планируют внести в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним также, как в Харькове 15-летняя девочка упала с крыши многоэтажки, куда залезла с подругой, чтобы сделать крутые селфи.

Теги:
#Полтава #Самоубийство #Бабушка #Труп
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