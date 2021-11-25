Госпитализируют не всех: в Минздраве ответили, кому при коронавирусе положен стационар

В Украине в больницу коронавирусного пациента могут забрать при нескольких условиях

Многих пациентов с коронавирусом, который даже в тяжелой форме может протекать без температуры и с нормальной сатурацией, волнует вопрос, в каком случае и при каком состоянии человеку нужна помощь в стационаре.

По информации Минздрава, на сегодня выделяют легкое, среднее и тяжелое течение болезни. И только в последних двух случаях пациентам положена госпитализация при условии, если:

человек ощущает боль в грудной клетке;

сатурация опускается ниже 92% кислорода в крови;

больной чувствует нехватку воздуха в состоянии покоя;

наблюдается нарушение сознания;

другие состояния, которые свидетельствуют о тяжелой форме ковида.

Впрочем, продолжают в Минздраве, решение о госпитализации должен принимать исключительно ваш лечащий врач.

Когда при коронавирусе нужна госпитализация

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.