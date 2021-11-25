Госпитализируют не всех: в Минздраве ответили, кому при коронавирусе положен стационар
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В Украине в больницу коронавирусного пациента могут забрать при нескольких условиях
Многих пациентов с коронавирусом, который даже в тяжелой форме может протекать без температуры и с нормальной сатурацией, волнует вопрос, в каком случае и при каком состоянии человеку нужна помощь в стационаре.
По информации Минздрава, на сегодня выделяют легкое, среднее и тяжелое течение болезни. И только в последних двух случаях пациентам положена госпитализация при условии, если:
- человек ощущает боль в грудной клетке;
- сатурация опускается ниже 92% кислорода в крови;
- больной чувствует нехватку воздуха в состоянии покоя;
- наблюдается нарушение сознания;
- другие состояния, которые свидетельствуют о тяжелой форме ковида.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Впрочем, продолжают в Минздраве, решение о госпитализации должен принимать исключительно ваш лечащий врач.
Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).
Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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