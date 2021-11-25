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Госпитализируют не всех: в Минздраве ответили, кому при коронавирусе положен стационар

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Места в украинских больницах есть, но положены они не всем Новость обновлена 25 ноября 2021, 12:31
Места в украинских больницах есть, но положены они не всем

В Украине в больницу коронавирусного пациента могут забрать при нескольких условиях

Многих пациентов с коронавирусом, который даже в тяжелой форме может протекать без температуры и с нормальной сатурацией, волнует вопрос, в каком случае и при каком состоянии человеку нужна помощь в стационаре.

По информации Минздрава, на сегодня выделяют легкое, среднее и тяжелое течение болезни. И только в последних двух случаях пациентам положена госпитализация при условии, если:

  • человек ощущает боль в грудной клетке;
  • сатурация опускается ниже 92% кислорода в крови;
  • больной чувствует нехватку воздуха в состоянии покоя;
  • наблюдается нарушение сознания;
  • другие состояния, которые свидетельствуют о тяжелой форме ковида.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Впрочем, продолжают в Минздраве, решение о госпитализации должен принимать исключительно ваш лечащий врач.

Когда при коронавирусе нужна госпитализация
Когда при коронавирусе нужна госпитализация

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Минздрав #Госпитализация #Коронавирус
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