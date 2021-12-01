Укр

"Слава ЗеКПСС! Ура трижды": украинцев удивило выступление Зеленского в Раде

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Нардепы хлопали Зеленскому 72 раза, что породило волну шуток Новость обновлена 01 декабря 2021, 12:29
Нардепы хлопали Зеленскому 72 раза, что породило волну шуток

Выступление президента сравнили с речью "вождей" во времена Союза

После сегодняшнего выступления Владимира Зеленского в Раде, которое многие украинцы слушали онлайн в интернете и по ТВ, в сети разгорелась настоящая дискуссия. Особенно внимание слушателей привлекла реакция нардепов из пропрезиденсткой партии "Слуга народа", которые прерывали 40-минутную речь Зеленского аплодисментами 72 раза.

В сети не могли не отметить этот факт, который породил уйму шуток и сравнение с выступлением "вождей" во времена Союза. 

"Прем пленум КПСС. Главное встать и хлопать после каждой фразы", — пишет в "Фейсбуке" пользователь Оксана Ч. 

Реакция украинцев на выступление Зеленского
Реакция украинцев на выступление Зеленского
Интернет пользователи задавались вопросом, почему все время хлопают
Интернет пользователи задавались вопросом, почему все время хлопают

Вторят ей и участники чата на YouTube-канале Рады.

Украинцы шутят о том, что заседание было похоже на съезд ЦК КПСС
Украинцы шутят о том, что заседание было похоже на съезд ЦК КПСС

"Это точно съезд КПСС с культом вождя, какой позор", "Слава ЦК ЗеКПСС! Ура трижды" — эти и многие другие комментарии нашли, как поддержку, так и стали объектом критики от поклонников Зеленского.

Последние, к слову, после его речи неоднократно благодарили президента в комментариях за хорошие дороги, а также повышение зарплат и пенсий в Украине.

Напомним, в своей речи 1 декабря Владимир Зеленский сделал несколько анонсов: двойное гражданство для украинцевсоздание экономического паспорта для наших граждан, а также пообещал ноутбук каждому учителю.

Теги:
#Реакция #Рада #СССР #Владимир Зеленский
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