"Слава ЗеКПСС! Ура трижды": украинцев удивило выступление Зеленского в Раде

Выступление президента сравнили с речью "вождей" во времена Союза

После сегодняшнего выступления Владимира Зеленского в Раде, которое многие украинцы слушали онлайн в интернете и по ТВ, в сети разгорелась настоящая дискуссия. Особенно внимание слушателей привлекла реакция нардепов из пропрезиденсткой партии "Слуга народа", которые прерывали 40-минутную речь Зеленского аплодисментами 72 раза.

В сети не могли не отметить этот факт, который породил уйму шуток и сравнение с выступлением "вождей" во времена Союза.

"Прем пленум КПСС. Главное встать и хлопать после каждой фразы", — пишет в "Фейсбуке" пользователь Оксана Ч.

Реакция украинцев на выступление Зеленского

Интернет пользователи задавались вопросом, почему все время хлопают

Вторят ей и участники чата на YouTube-канале Рады.

Украинцы шутят о том, что заседание было похоже на съезд ЦК КПСС

"Это точно съезд КПСС с культом вождя, какой позор", "Слава ЦК ЗеКПСС! Ура трижды" — эти и многие другие комментарии нашли, как поддержку, так и стали объектом критики от поклонников Зеленского.

Последние, к слову, после его речи неоднократно благодарили президента в комментариях за хорошие дороги, а также повышение зарплат и пенсий в Украине.

Напомним, в своей речи 1 декабря Владимир Зеленский сделал несколько анонсов: двойное гражданство для украинцев, создание экономического паспорта для наших граждан, а также пообещал ноутбук каждому учителю.