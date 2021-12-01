Гороскоп на 2022 год: астролог рассказала, кому удастся разбогатеть

Планируйте свои дела с минимальными потерями времени и усилий

Гороскоп на 2022 год указывает на благоприятные и неблагоприятные событий. Он позволит почти всегда быть в курсе того, что вас ждет и к чему нужно готовиться.

Астролог Елена у себя на странице в Инстаграме указала на самые важные финансовые события в год Черного Водяного Тигра.

Январь

Актуальны вопросы отношений, возобновления отношений с бывшими. Фокус внимания смещается в сторону финансов. Ближайшие 2 года тема денег будет остро волновать всех. Крупные покупки в этом месяце стоит отложить. Бракосочетания, начало бизнеса — переносим на иной месяц. Весь месяц ретроградит Венера и со второй половины вступает в ретродвижение Меркурий.

Февраль

Месяц подходит для рабочей деятельности. Можно добиться неплохих финансовых результатов, если приложить усилия.

Март

Относительно спокойный месяц насчёт новых событий. Можно заниматься текущей деятельностью.

Апрель

Хороший месяц для бизнесменов, для роста бизнеса и дохода. Очень хороший месяц для творческих людей. Прогресс в медицине, открытие новых лекарств.

Май

Хороший месяц для бизнеса, заработков, особенно до 10 мая, до начала ретроградного Меркурия. Месяц всех затянет в авантюры, но действия приведут к результатам. Благоприятен для активной рабочей деятельности.

Июнь

Благоприятный месяц для работы и бизнеса. Относительно спокойные месяцы в сравнении с другими месяцами года.

Июль-август

Электронные деньги выходят на первое место. Возможен обвал валют, их падение. Колебания криптовалюты. Хорошо переводить свою деятельность в онлайн.

Сентябрь

Весь месяц ретроградит Меркурий — коммерческая деятельность оставляет желать лучшего.

Октябрь

Ничего не планируем на этот месяц, так как он точно не будет продуктивным.

Ноябрь и декабрь

Хорошо заранее всю деятельность перевести в онлайн, либо обзавестись источниками дополнительного дохода в интернете. Отложить и не планировать путешествий.

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