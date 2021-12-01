Укр

Гороскоп на 2022 год: астролог рассказала, кому удастся разбогатеть

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В какой месяц 2022 года можно будет разбогатеть - астропрогноз Новость обновлена 01 декабря 2021, 16:28
В какой месяц 2022 года можно будет разбогатеть - астропрогноз

Планируйте свои дела с минимальными потерями времени и усилий

Гороскоп на 2022 год указывает на благоприятные и неблагоприятные событий. Он позволит почти всегда быть в курсе того, что вас ждет и к чему нужно готовиться.

Астролог Елена у себя на странице в Инстаграме указала на самые важные финансовые события в год Черного Водяного Тигра.

  • Январь

Актуальны вопросы отношений, возобновления отношений с бывшими. Фокус внимания смещается в сторону финансов. Ближайшие 2 года тема денег будет остро волновать всех. Крупные покупки в этом месяце стоит отложить. Бракосочетания, начало бизнеса — переносим на иной месяц. Весь месяц ретроградит Венера и со второй половины вступает в ретродвижение Меркурий.

  • Февраль

Месяц подходит для рабочей деятельности. Можно добиться неплохих финансовых результатов, если приложить усилия.

  • Март

Относительно спокойный месяц насчёт новых событий. Можно заниматься текущей деятельностью.

  • Апрель

Хороший месяц для бизнесменов, для роста бизнеса и дохода. Очень хороший месяц для творческих людей. Прогресс в медицине, открытие новых лекарств.

  • Май

Хороший месяц для бизнеса, заработков, особенно до 10 мая, до начала ретроградного Меркурия. Месяц всех затянет в авантюры, но действия приведут к результатам. Благоприятен для активной рабочей деятельности.

  • Июнь

Благоприятный месяц для работы и бизнеса. Относительно спокойные месяцы в сравнении с другими месяцами года.

  • Июль-август

Электронные деньги выходят на первое место. Возможен обвал валют, их падение. Колебания криптовалюты. Хорошо переводить свою деятельность в онлайн.

  • Сентябрь

Весь месяц ретроградит Меркурий — коммерческая деятельность оставляет желать лучшего.

  • Октябрь

Ничего не планируем на этот месяц, так как он точно не будет продуктивным.

  • Ноябрь и декабрь

Хорошо заранее всю деятельность перевести в онлайн, либо обзавестись источниками дополнительного дохода в интернете. Отложить и не планировать путешествий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из знаков Зодиака будет "купаться в деньгах" в следующем году.

Теги:
#Гороскоп #Астрология #Астропрогноз
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