Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: что категорически запрещено делать в праздник

4 декабря Православная церковь отмечает большой христианский богородичный праздник

В эту субботу, 4 декабря, православные верующие отмечают праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы, который еще называют Третьей Пречистой. Напомним, что 21 сентября ежегодно отмечается Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Этот день считается днем рождения матери Иисуса Христа — Девы Марии.

Согласно Евангелие, 4 декабря Марию в трехлетнем возрасте привели в церковь, чтобы она служила Богу.

История праздника

Родители девочки, праведные Иоаким и Анна, были бездетны до глубокой старости, а бездетность в те времена считалась позором и наказанием Высших сил. Когда к ним явился ангел, тот пообещал им рождение дочери, которую обязательно нужно назвать именем Мария и отдать ее на служения Богу. Иоаким и Анна сдержали свое слово.

Традиции праздника

4 декабря рыбаки спешили на последнюю рыбалку в году, ведь из-за зимних морозов начинает появляться лед. В этот день, несмотря на Рождественский пост, устраивали зимние торги — роскошные Введенские ярмарки. Начинались катания на санках.

Что нельзя делать в праздник 4 декабря

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться, так как Церковь такого не приветствует. Кроме этого, в этот праздник запрещено заниматься тяжелой работой. Также нельзя убирать, стирать, шить. 4 декабря нельзя отказывать в подаянии нуждающимся.

Также в этот день категорически запрещается заключать браки. А вот крестить детей 4 декабря можно.

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