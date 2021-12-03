Что подарить на Новый год 2022 маме, бабушке, сестре: лучшие идеи презентов для женщин

Каждая женщина ждет чуда в главную ночь года

Каждый год мы ломаем голову: что подарить близким на Новый Год или другой важный праздник? Казалось бы: такое разнообразие на полках магазинов, глаза разбегаются… Но вариантов оказывается так много, что даже не знаешь, с чего начать поиски.

Рассмотрим лучшие идеи презентов, которые не оставят равнодушными прекрасную половину человечества.

Что подарить маме на Новый год-2022

Обратите внимание на практичность презента. Задумайтесь, чем ваша мама точно будет пользоваться в повседневной жизни. Главное выбрать такой подарок, который бы не пылился на полке шкафа.

Все мамы разные, но все-таки общее у них есть: каждая пользуется или хотела бы пользоваться действительно хорошей косметикой, и в этом случае денег точно не стоит экономить. Также хорошо подойдут удлиняющие молодость, увлажняющие и питательные кремы для кожи лица и век, да и всего тела. Конечно, для этого желательно знать тип кожи вашего родного человека.

Не прогадаете вы и с качественным бельем. Также хорошей идеей будет подарить маме необычный предмет интерьера. А чтобы хождение по магазинам не принесло вам головной боли, смело приобретайте подарочный сертификат. Нужные себе подарки ваша мама выберет сама.

Что подарить бабушке на Новый год-2022

Наши бабушки рады любым проявлениям любви, ведь для них главное не подарок, а внимание со стороны своих детей и внуков. Для комфорта представительницам старшего поколения отлично подойдут теплые тапочки, халат, шерстяные носочки и все в таком духе. Если бабушка увлекает выпечкой, стоит обратить внимание на различные наборы для выпечки и т.п.

Если она страдает от болей в спине, почему бы не купить в аптеке специальный теплый пояс из верблюжьей шерсти? А если бабушка придерживается современных взглядов, ей отлично подойдут такие подарки, как для мамы.

Что подарить сестре на Новый год-2022

Красивый маникюр, стильная прическа, а также любые эксперименты, связанные с красотой, принесут много позитивных эмоций как старшей, так и младшей сестре. Вы можете сделать сюрприз родному человеку, приобретая для нее качественный утюжок для волос, эпилятор, набор для маникюра, набор лаков для ногтей и все в таком духе. Главное знать вкусы своей сестры, а также ее увлечения. Профессиональный набор для рисования или синтезатор для создания будущих музыкальных шедевров идеально подойдет творческим представительницам прекрасного пола.

Если не уверены в выборе подарка, покупаем подарочный сертификат, который спасает в любой ситуации.

Напомним, что наступающий новый год, согласно китайскому гороскопу, будет под покровительством Черного (Голубого) Водяного Тигра. В чем встретить Новый год — читайте в материале "Телеграфа".