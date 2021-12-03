Что делает украинцев счастливыми: названы 7 необходимых условий

В списке желанных вещей украинцы отодвинули деньги на второй план, а путешествия выбирают редко из-за необходимости экономить

«С Новым годом, с новым счастьем!». Многие украинцы используют именно это традиционное пожелание, поздравляя друг друга с главным праздником в году. Но в чем состоит это счастье, какие условия для него наши сограждане считают необходимыми? Ответы на эти вопросы прояснило исследование, проведенное исследовательской компанией Gradus Research.

1. Собственное здоровье и здоровье близких — 75%

«Не в деньгах счастье – счастье в их количестве». Долгие годы основной составляющей счастья для украинцев было материальное благополучие, так что многие из нас не упускали возможность озвучить вторую часть этой известной поговорки. Но полтора «коронавирусных» года заставили наших сограждан пересмотреть приоритеты. Сегодня три четверти украинцев основным необходимым условием для счастья считают собственное здоровье и здоровье своих близких.

При этом интересно, что зачастую здоровье близких людей выходит на первое место. В частности, как показало исследование, проведенное Социологической группой «Рейтинг» весной нынешнего года, в то время как заболеть опасаются 52% опрошенных, за здоровье родных и близких волнуются 83%.

Аналогичные результаты показал опрос и самого Gradus Research. В рамках своего исследования аналитики выяснили основные причины субъективного стресса наших сограждан. Из топ-пятерки этих основных причин три связаны со здоровьем: 40% опасаются за здоровье близких, 37% волнуются из-за пандемии и связанных с ней ограничений, 36% беспокоит состояние собственного здоровья.

2. Материальная обеспеченность — 59%

Несмотря на то, что здоровье вытеснило материальное благополучие с первого места, деньги все же взяли почетное «серебро» среди всех составляющих украинского счастья.

Надо сказать, что для украинцев вопрос доходов не просто актуальный – он крайне болезненный. Как мы уже писали ранее, несмотря на постоянный статистический рост украинских зарплат, они остаются одними из самых низких в Европе, а периодическое увеличение минималки практически не сказывается на увеличении реальных доходов. Об этом говорят и недавние данные Госстата, которые показали: в первом полугодии 2021-го общие доходы 69% украинцев оказались меньше 7 тыс. грн в месяц. Эксперты поясняют: поскольку значительная часть украинских зарплат находится в тени, рост минималки означает перераспределение официальной и «конвертной» части и фактически является инструментом гибридного налогообложения.

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Неудивительно, что среди всех причин стресса, о которых говорилось выше, первое место занимают финансовые проблемы: из-за них стрессуют половина опрошенных.

3. Безопасная и мирная жизнь — 54%

Безопасность является базовой потребностью любого человека, поэтому совсем неудивительно, что более половины опрошенных считают безопасную и мирную жизнь необходимой составляющей личного счастья.

При этом, мнение о том, что часть украинцев смирились или даже привыкли к военным действиям на востоке страны, не более чем иллюзия. В сентябре 2021-го компания Research & Branding Group опубликовала результаты своего исследования, согласно которым сейчас в Украине наблюдается самый высокий с 2015 года уровень готовности граждан к эмиграции. Оказалось, что 40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства, подвернись им такая возможность. А ведь еще два года назад эти цифры были вдвое ниже.

В числе трех основных причин, которые заставляют их сменить страну проживания, украинцы назвали предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный конфликт на востоке (27%) и экономические проблемы в стране (22%).

4. Счастье близких людей — 45%

Украинцы всегда были сильны родственными и социальными связями, а коронавирус только укрепил нашу убежденность в том, что семья и друзья – это важно. Так что вполне ожидаемо, что счастье близких людей почти у половины опрошенных выходит на первый план.

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Невероятно, но факт: согласно исследованию Research & Branding Group, проведенному весной-летом 2021 года, половина украинцев (51%) живут на позитиве. И это притом, что у большинства опрошенных особых причин для такого позитива нет. Лишь 12% населения охарактеризовали свою жизненную ситуацию как «все хорошо и можно жить», а каждый второй отмечает, что лучше всего к его нынешней жизни подходит выражение «жить тяжело, но терпеть можно».

5. Наличие собственной семьи — 42%

Конечно, все мы разные и некоторые чувствуют себя вполне счастливо и в одиночестве. Но все же четверым из десяти опрошенных украинцев семья для полного счастья необходима. Психологи поясняют: в этом нет ничего удивительного, поскольку семья – это один из самых популярных и при этом самых эффективных способов наполнить собственную жизнь смыслом.

Жизнь в паре с любимым человеком, воспитание детей, а затем активное участие в воспитании внуков дает вполне очевидные смыслы для жизни, и, следовательно, подпитывают интерес жить. И это не говоря о том, что семья (конечно, при правильном и грамотном выстраивании отношений) – это безопасная гавань и фактически неисчерпаемый источник поддержки, восстановления и вдохновения.

6. Интересная работа — 26%

Работа не только занимает существенную часть нашей жизни, но и является основным источником средств существования. Поэтому вполне ожидаемо, что интересная работа вошла в число основных составляющих украинского счастья.

Впрочем, сколько бы в вакансиях не обещали потенциальным сотрудникам «интересную работу», судя по другим исследованиям, «интересность» вовсе не является основным преимуществом трудовой деятельности. Согласно результатам опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble, 85,6% украинцев планируют сменить работу в ближайший год, если появится хорошая возможность.

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В рамках опроса Jooble респонденты назвали причины, по которым они решили поменять работу, и неинтересной работы среди них нет. В топ-3 основных причин вошли отсутствие возможностей для роста зарплаты, невозможность карьерного развития и ненадежность работодателя. Среди других оснований для смены работы опрошенные назвали токсичность на рабочем месте, желание перемен, рабочие конфликты и смену профессии.

7. Путешествия — 22%

Для каждого четвертого-пятого украинца одной из составляющих полноценного счастья являются путешествия. Но воспользоваться этой опцией могут далеко не все.

В частности, летнее исследование Киевского международного института социологии показало, что летний отдых вне четырех стен своей квартиры могут себе позволить менее половины опрошенных. Более трети сообщили, что проведут отпуск дома, а 23% сказали, что вообще не имеют возможности отдыхать.

Опрос Gradus показал, что среди всех возможных статей экономии большинство украинцев выбирают путешествия. Оказалось, что шестеро из десяти опрошенных считают расходы на вояжи не такими уж обязательными тратами, и с этим не поспоришь. Согласитесь: если приходится выбирать, на что потратить деньги – на еду, лекарства или путешествия, то выбор очевиден.

Но при этом 46% респондентов из этого же опроса считают возможность туристических поездок одним из основных показателей успешной жизни. Опередить путешествия в списке главных признаков успеха смогли лишь хорошо оплачиваемая работа и наличие детей.