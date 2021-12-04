Попросите Богородицу о защите и помощи: молитвы на Вторую Пречистую

Молитвы в этот день помогают найти покой, очиститься от грехов

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) — один из важнейших двенадцати православных праздников, который верующие ежегодно отмечают 4 декабря. Торжество выпадает на Рождественский пост, который начался 28 ноября и закончится 6 января.

В эту субботу священнослужители советуют прочесть свои просьбы к Богородице, чтобы обрести ее защиту и покровительство. Служители церкви 4 декабря приглашают на службу, во время которой каждый сможет обратиться к матери Иисусу Христу и попросить у нее помощи, духовно исцелиться. Желательно это делать перед образом Девы Марии, но если нет иконы, это не помешает Богородицы услышать ваши просьбы. Главное быть искренним и честным с самим собой.

Дева Мария с Иисусом Христом - икона

"Телеграф" поздравляет читателей с великим богородичным праздником и публикует основные молитвы. У Девы Марии принято просить об удачном замужестве, зачатии ребенка, исцелении от различных заболеваний, избавлении от скорби, пишет Hram Glinskoe.

Основные молитвы:

Пресвятая и Великая Дева, избранница Господа нашего, ты принесла себя в жертву и оставила грешный мир для великой цели служить Богу. Не оставь рабов своих в их молитвах о праведности и вере искренней. Защити и проведи по жизни с мудростью своей. Благодать твоя да поможет нам обрести веру истинную, избавить от гордыни, жадности и глупости. Даруй обрести совершенство духовное и научить детей наших жить в мире и чистоте душевной. Моли бога о спасении наших грешных душ и освещай путь тернистый своим светлым взором. Да не оставит Господь чад своих в минуты слабости и трудности. Аминь.

К кому еще, как не к Тебе, Матушка небесная, обращу я молитвы свои. Услышь чаяния раба твоего (имя). Утешь в скорби моей и не оставь без защиты в этом грешном мире. Убереги от соблазнов и позволь замолить грехи вольные и невольные. Наставь на путь веры и помоги не отступать от заповедей христианских. Дай сил бороться со злом, внутри меня прибывающем. Смягчи сердце мое и прими покаяние искреннее. Помолись за меня Господу нашему Всемогущему, чтобы не оставил меня без милости. Аминь.

Благодарственная молитва:

Восхваляю Тебя, Великая, и славлю имя Твое. Сжалься над нами, грешными и недостойными, не оставляй нас без покрова своего. Во власти Твоей каждый ныне живущий, и всякий нуждается в помощи Твоей незримой. Благодарю Тебя, милостивая заступница душ людских, за счастье ежечасное, за помощь и любовь великую. Славься, Великая, Славься. Аминь.

Молитва о защите:

Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взор и не отрекись от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские да убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословение, умягчи сердца и посели в них сострадание. Аминь.

Молитва о помощи в беде и скорби:

Царица моя преблагая, надежда моя и пристанище, скорбящих радость, брошенных поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне немощному обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь.

Молитва искупления:

Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, так подари исправление и научи любить Господа всей душой и помышлениями. Подари благодать свою, милосердная, да даруй усердия жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою до Отца нашего. Ниспошли мне свое благословение. Аминь.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще церковные праздники приходятся на первый месяц зимы.