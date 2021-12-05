В Новый год представители сильной половины человечества тоже ждут чуда

Вопреки расхожему мнению, приобрести подарок мужчине на Новый год бывает довольно проблематично, ведь такие презенты, как одеколон, носки или галстук уже давно потеряли своей актуальности, и время требует более креативного подхода. Неплохо, если подарок окажется практичным, но он также должен приносить радость.

Чтобы не тратить время на размышления, можно воспользоваться готовыми примерами универсальных и полезных подарков для мужчины. И не важно, кто это будет — ваш супруг, отец, сын или коллега по работе.

Что подарить мужчине на Новый год-2022

Если выбираете подарок для своего хорошего знакомого, то вам, думаем, не составит особого труда вспомнить, чем именно он увлекается. Самыми распространенным подарками в категории "хобби" есть:

оружие (мечи, арбалеты, кинжалы);

товары для охоты и рыбалки;

все для фотодела;

товары для путешествий или занятий любым видом спорта.

Современный мужчина тщательно следит за своей фигурой и внешностью. Если от является частым клиентом барбершопов, мастеров маникюра, SPA, у нас для вас есть несколько вариантов, таких как:

абонемент в хороший спортклуб;

подарочный сертификат в SPA-салон;

ювелирное украшение;

брендовая одежда;

билет на игру любимой спортивной команды.

Хороший массаж еще не повредил ни одному мужчине

Еще один выход из положения — подарочный сертификат, который всегда выручает в любой ситуации. Например:

профессиональная чистка машины,

аренда на день авто или мотоцикла мечты,

урок управления самолетом,

урок кулинарного мастерства,

дегустация вин,

профессиональный розыгрыш.

Отличным подарком будет мастер-класс по барбекю на гриле

К недорогим, но очень практичным и полезным презентам подойдут: набор мыла ручной работы, тапочки для дома, уютная пижама, именное полотенце, универсальный рюкзак, набор для бороды (если есть, конечно), для обуви, удобное компьютерное кресло, подставка для ноутбука, автомобильный органайзер и т.п.

Ранее "Телеграф" писал, каким новогодним подарком можно порадовать представительниц прекрасного пола. Идеи презентов для матери, бабушки и сестре.