Укр

Продал последнюю виллу: Илон Маск официально пополнил список бездомных

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Изобретатель Илон Маск Новость обновлена 08 декабря 2021, 18:09
Изобретатель Илон Маск

Основатель компаний "SpaceX" и "PayPal" продал всю свою недвижимость

Миллиардер и изобретатель Илон Макс, официально считающийся одним из самых богатых людей мира, стал бездомным, ведь продал свое последнее имение.

Как сообщил телеканал Fox News, инженер и генеральный директор "Tesla Inc" накануне лишился своей последней недвижимости в виде столетней виллы Хиллсборо, поэтому официально пополнил список бездомных.

Отмечается, что Илон Маск продал свои владения, общая площадь которых 19 гектаров, за 32 миллиона долларов. Имя покупателя не разглашается.

Это имение было последним "домом" изобретателя, ведь другую свою недвижимость он продал ранее, как и обещал обществу.

Согласно информации издания, усадьба Guignécourt, принадлежавшая Маску до продажи, была построена в 1912 году французским графом Кристианом де Гинье, который вступил в брак с наследницей большого состояния времен "золотой лихорадки" в Калифорнии.

Также напомним, как один из известнейших изобретателей и бизнесменов мира Илон Маск сообщил о своих планах строительства нового университета в Техасе, который специализировался бы на науке и современных технологиях.

Теги:
#Бомж #Изобретатель #Вилла #Илон Маск
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