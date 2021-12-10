Когда День Андрея Первозванного в 2021: дата, история и традиции праздника

В народе ночь на 13 декабря была временем для гаданий

В ближайший понедельник, согласно церковному календарь, Святая Православная Церковь вспоминает память святого апостола Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра. Свое прозвище Андрей получил за то, что первым пошел вслед за Иисусом Христом. В народе праздник получил названия "Андреев день", "Андрея", "Андрей Зимний".

День Андрея Первозванного: дата праздника

День Андрея Первозванного ежегодно отмечают 13 декабря. В 2021 праздник выпадает на понедельник. Католики упоминают о нем 30 июня и 30 ноября.

День апостола Андрея Первозванного: история праздника

Апостол происходил из города Вифсаиды в Палестине. В юности услышал проповедь Иоанна Крестителя о покаянии и стал его учеником. Рядом с Петром, апостолами Иаковом и Иоанном принадлежал к ближайшим ученикам Иисуса. Согласно евангельским текстам, был участником всех ключевых событий мессианской деятельности Иисуса Христа, в частности свидетелем его чудесного воскресения и вознесения.

Согласно преданию, после восшествия на учеников Иисуса Христа Святого Духа, апостолы бросили жребий для определения: кому из них и в какой земле проповедовать. Святому Андрею достались страны вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия (территория Киевской Руси). Андрей Первозванный на протяжении 10-20 лет проповедовал среди скифов и в землях до верховья Днепра, в частности, на территории будущего города Киев.

Андрей Первозванный считается покровителем Украины, Шотландии, России. Церкви построены в его честь: собор Андрея Первозванного в г. Патры (Греция), Андреевский собор в Санкт-Петербурге, собор св. Андрея в г. Виктория (Канада) и другие. Самая известная в Украине — Андреевская церковь в Киеве.

Андреевская церковь в Киеве зимой

Свою кончину встретил в селении Патры, правитель которого, язычник Егиат, приказал казнить Андрея за его проповедание учения Иисуса. Принял мученическую смерть апостол через распятие на косом Х-образном кресте. Позже крест такого типа назван Андреевским.

День Андрея Первозванного: традиции праздника

13 декабря стоит принято посещать богослужение в церкви и молиться святому апостолу. На праздничном столе не должно быть блюд из мяса, рыбы, яиц или молока, поскольку продолжается Рождественский пост, который заканчивается только 6 января.

Народные традиции и обряды в этот день имеют дохристианский характер. В ночь на 13 декабря девушки собирались в одном доме, проводили заклинания и гадания на женихов, любовь и будущее.

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