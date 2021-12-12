День Андрея Первозванного 2021: что можно и нельзя делать в этот день
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Обряды в народе в этот день носят дохристианский характер
В понедельник, согласно церковному календарю, православные и греко-католики Украины 13 декабря отмечают День Андрея Первозванного. Этот церковный праздник посвящен памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который был первым призван Спасителем.
В этот день принято посещать богослужение в церкви и молиться святому апостолу. Незамужние просят у святого о семейном счастье.
Также День Андрея в народе назывался Калита. В ночь с 12 на 13 декабря молодые, обычно незамужние девушки занимались гаданиями.
День памяти Андрея Первозванного 2021: что можно делать 13 декабря
- Поскольку святой считается покровителем моряков, люди, причастные к этой сфере, могут просить у апостола доброй судьбы. Незамужние девушки — о счастье в семейной жизни.
- Чтобы весь год быть здоровым и продуктивным, накануне 13 декабря нужно убрать весь дом и привести себя в порядок.
- Именинников в этот день стоит поздравить с их Днем ангела.
День памяти Андрея Первозванного 2021: что нельзя делать 13 декабря
- Нельзя заниматься домашними делами, интеллектуальной работой, шить, прясть, вышивать.
- Не желательно маяться дурными мыслями, иначе можно сойти с ума.
- Так как в этот период длиться Рождественский пост, то нельзя есть мясо.
- В День Андрея Первозванного церковники запрещают гадать, но в народе считается, что в этот праздник девушкам можно гадать на свою судьбу.
- Запрещено устраивать громкие гуляния с алкоголем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы отмечают в первом зимнем месяце 2021 года, а также, когда будет дополнительный выходной в декабре.
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