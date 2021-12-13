"Может, яд?" Экснардеп сообщила о смерти отца на курорте Египта

У мужчины внезапно остановилось сердце

Бывшая народная депутат Татьяна Черновол сообщила о смерти своего отца Николая. Мужчина умер во время отдыха в Египте при странных обстоятельствах.

Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице Черновол вечером в воскресенье, 12 декабря.

По словам экс-депутата, ее отцу стало плохо во время купания в море. Мужчина неожиданно выбросил маску и принялся плыть к берегу. Ему на помощь бросилась жена.

"На мелководье остановился — и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили сердце, которое по дороге остановилось. Анализы были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше… Думали — чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Рядом была мама, а я в это время была на телефонной связи… и здесь все остановилось…", — сообщила печальное известие Татьяна Черновол.

По ее словам, медики до последнего пытались вернуть к жизни отца, однако не удалось. Так же не получилось услышать адекватных объяснений причин смерти 66-летнего мужчины.

Женщина предполагает, что виной всему мог стать яд рыбы-крылатки, которая очень распространенная в Египте.

"Наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки, но ничего не нашли… Что произошло? Может это яд крылатки (распространенная ядовитая рыба Египта)? Уже не узнаем и уже не важно…", — отметила Черновол.

Николай Черновол

Напомним, как сообщал "Телеграф", на днях также стало известно о смерти 38-летнего бывшего депутата Алексея Новикова. Причиной смерти назвали сердечный приступ.