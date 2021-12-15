С тазиком "Оливье", но без деликатесов: сколько будет стоить праздничный стол на Новый год

Самый бюджетный вариант новогоднего стола сравним с месячной минимальной пенсией в Украине

Празднование нового 2022-го года обойдется украинцам в копеечку. Даже без деликатесов новогодний стол для обычной семьи из четверых человек, которые попытаются максимально сэкономить, не будет дешевле 1844 грн.

К такому выводу пришли в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Его директор Юрий Лупенко говорит, что, по сравнению с прошлым годом, новогодние блюда подорожали почти на 11%, а мясо — на 25%.

Среднестатистический стол украинцев, продолжают ученые, обойдется около 2674 грн. Это при условии, что на столе будут такие блюда:

традиционные новогодние салаты;

рыба и мясо;

овощи и фрукты;

хлеб и кондитерские изделия;

напитки;

красная икра.

Интересно, что "тазик" салата "Оливье" весом в 3 кг, согласно подсчетам цен на его ингредиенты, будет стоить почти 200 грн.

"Селедка под шубой" обойдется в 120 грн (1,5 кг), а 2,5 кг мяса — почти 500 грн. Деликатесы — 120 г красной икры и 200 г рыбы — выйдут почти в столько же.

Стоит учитывать, что такой подсчет сделали исходя из средних цен на продукты в Киеве и с учетом бюджетных марок. Естественно, для тех, кто хочет войти в 2022-й с шиком, стоимость новогоднего стола может быть куда выше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новогодние праздники подарят украинцам три дополнительных выходных.