Поставила дочерей на ноги и со всеми ладила: какой была убитая в Италии украинка

Женщина более двадцати лет работала за границей и ни разу не пожаловалась на плохие условия

Более недели украинцы обсуждают гибель 67-летней соотечественницы Марии Баран, которая скончалась в результате нескольких пулевых ранений, на территории Италии. Выстрелил в нее брат женщины, у которой Мария работала сиделкой.

"Телеграфу" удалось пообщаться со старшей дочерью покойной, Ольгой Баран, которая и поведала, какой же была ее мама с другими людьми и могла ли спровоцировать кого-то на конфликт.

Напомним, что трагедия произошла в Торре-Аннунциата 15 декабря 2021 года. Убийце исполнился 81 год, он без предупреждения открыл стрельбу в собственном доме, что и привело к смерти Марии Баран.

И родственники, и знакомые характеризуют покойную как доброго и светлого человека. Дочь Ольга — не исключение.

По ее словам, изначально Мария Баран работала на химфармзаводе, будучи матерью троих детей. Еще в начале 90-х она решила попытать счастья за границей, потому что семья очень нуждалась в деньгах — у родителей было три дочери.

Так покойная и оказалась в Италии. Почти все время она проработала в городке Торре-Аннанциата, где в последствии и была убита. В общей сложности здесь она провела 24 года.

На деньги, которые она отправляла родным, все дочки смогли отучиться в университетах и получить высшее образование. Ольга в последствии тоже перебралась в Италию, где и живет сейчас.

Она утверждает, что ее мама была исключительно трудолюбива и заботлива, никогда не жаловалась, а еще умела найти общий язык практически с каждым.

"Маме все подружки завидовали, говорили: "Мария, тебе всегда только хорошие работы попадаются". На самом деле, это не от работы зависит, а от человека — как ты относишься к людям, так и они к тебе", — поясняет Ольга.

Синьора Мария-Розария, чей брат и застрелил Марию, была знакома с украинкой не первый год. Ранее Баран была сиделкой у ее свекрови, пока та не скончалась. Потом Мария подхватила ковид, едва выкарабкалась и решила уехать на время в Украину.

На родине женщина пробыла до средины лета, после чего снова уехала в Италию — Мария-Розария просила ее вернуться и помогать ей. В ноябре, говорит Ольга, мама даже успешно вакцинировалась против "короны".

Более детально о происшествии в Италии можете прочесть в нашем эксклюзивном материале: "Мама никогда не ссорилась с братом хозяйки. Она на кухне делала кофе, а он зашел с оружием и убил ее"