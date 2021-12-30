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Украина вышла из "красной" зоны карантина: новые правила и регионы, где ситуация хуже всего (таблица)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Украинцам не следует забывать о масках и ковид-документах Новость обновлена 30 декабря 2021, 10:34
Украинцам не следует забывать о масках и ковид-документах

Одна из областей и вовсе соответствует "зеленой" зоне, но строгие правила останутся везде

Ситуация с коронавирусом в Украине, где по состоянию на 30 декабря зафиксировали 5 930 новых случаев болезни, продолжает улучшаться. Отныне в нашей стране больше нет "красных" зон: все регионы, демонстрируя улучшенные показатели по динамике и уровню госпитализаций, тестированию и новым случаям ковида, стали "желтыми".

Согласно обновленной информации Минздрава, больше всего — 447 человек — заразились коронавирусом в Киеве, 314 — в Полтавской области, 268 — в Черкасской. Однако во многих регионах количество новых случаев не дотягивает и до сотни (Харьковская, Херсонская, Днепропетровская области).

Динамика уровня госпитализаций снизилась абсолютно везде, а загруженность больниц — примерно 20%. Самый высокий показатель — в Ивано-Франковской области, где занято 42,1% койко-мест.

Интересно, что Херсонщина, где зафиксировали всего 66 новых случаев коронавируса, и вовсе соответствует по всем параметрам не "желтой", а "зеленой" зоне, куда может перейти в скором времени.

Коронавирус в Украине и "желтые" зоны
Коронавирус в Украине и "желтые" зоны

Что остается под запретом

Даже невзирая на отсутствие "красных" зон, карантин в Украине продолжается. Впрочем, кое-какие ослабления все же коснутся работы школ, где привиты от ковида не все сотрудники (теперь персонал должен быть вакцинирован хотя бы одной дозой).

Однако не стоит забывать, что по-прежнему запрещены:

  • проведение массовых мероприятий (исключением является аттестация учеников/студентов);
  • работа кинотеатров, театров, музеев, других заведений культуры;
  • прием клиентов в бассейнах, спортзалах, фитнес-клубах;
  • работа заведений общепита (однако доставка и вынос разрешены);
  • межобластные и международные перевозки.

Только с документами

Естественно, при наличии ковид-сертификатов все эти табу отменяются. Причем, сработает не только "зеленый" документ о вакцинации двумя дозами, но и "желтый" — об иммунизации одной.

Если же у вас нет сертификата украинского образца, то альтернативой ему могут стать:

  • негативный результат ПЦР-теста, который сделан не позже двух суток до момента предъявления;
  • международное свидетельство, подтверждающее вакцинацию;
  • справка о выздоровлении от коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине растет количество заболевших штаммом коронавируса "Омикрон". Кроме Киева, новые случаи выявили во Львове и Днепре.

Британские иммунологи, которые вплотную столкнулись с распространением этой мутации вируса, отмечают, что течение "Омикрона" чаще всего более легкое, чем у ранее выявленных штаммов.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Карантин Украина #желтая зона
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